新台幣 250 萬元起　BMW i4 正式在台展開預售

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外觀方面，i4 在車頭配置整合 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技所需的感測器的全新造型雙腎型水箱護罩，eDrive40 配置 LED 頭燈，M50 升級為智慧雷射頭燈含遠光燈輔助系統，車側配置平整化門把手與 BMW i 專屬藍色 L 型 Air Breather，車尾擁有 L 型 3D 立體 LED 燈組、兩側垂直 Aero Lip 擾流設計及霧黑色下擾流，M50 升級黑色高光澤套件、M 空力套件、19 吋 M 雙輻式 861 M 型輪圈、M 擾流尾翼、藍色 M 煞車套件及水箱護罩與車身專屬 M 徽飾。
內裝方面，i4 配置一體式曲面螢幕整合 12.3 吋虛擬數位儀錶及 14.9 吋中控觸控螢幕，數位解析度達 200ppi，內建 BMW iDrive 8.0 使用者介面，配備車況抬頭顯示器、BMW 智能衛星導航系統、BMW IconicSounds Electric 純電動能音效、無線智慧型手機整合系統、BMW 手機數位鑰匙、BMW 智慧語音助理 2.0、藍色點綴啟動鈕及排檔桿、方向盤廠徽藍色點綴、雙前座 Sensatec 透氣皮質跑車座椅、跑車多功能真皮方向盤、Sensatec 皮質儀錶檯包覆、黑色高光澤飾板，M50 升級 M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線、M 雙前座 Vernasca 真皮跑車座椅、深色鋁質格紋飾板、專屬 M 縫線安全帶、harman / kardon 高傳真音響系統及電動玻璃天窗。
動力配置方面，i4 搭載第五代 eDrive電能科技，將電動馬達、動力控制模組與變速系統整合為單體結構，搭配總容量 83.9kWh 的鋰電池模組，其中 i4 eDrive40 採用後軸馬達配置，可輸出 340 匹最大馬力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.7 秒完成，最高續航里程達 590km；i4 M50 則採用前後軸雙馬達配置，最大馬力 544 匹，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.9 秒完成，最高續航里程達 510km。充電方面 i4 支援最高 200kW 功率，透過 BMW i 高速充電站，i4 eDrive40 需 10 分鐘可補充最高 164km 的續航里程。
BMW 總代理汎德今年先後推出 iX 純電動休旅車與 i4 純電動轎跑車，展先推廣電動車的決心，同時也規劃在國內設置 14 處 BMW i 直流高速充電站，搭配全台現有超過 2,000 座的公共交流充電座，打造環台充電網，另外也將會陸續建置環島 BMW i 直流高速充電站建置，預計將配置充電功率 300kW 以上的充電座。關於 i4 在國內上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將帶來更多報導，敬請期待。