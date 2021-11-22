BMW解釋為何美國不會有M3 Touring

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW於中型性能旅行車級距沒有對應車型可以和對手匹敵，在2020年BMW宣布將推出M3 Touring，此消息一出對所有Bimmer迷來說相當興奮，而關於車型資訊BMW也在之前釋出偽裝圖及上市時程。首先大家都好奇M3 Touring的造型，但從M3來看其實心裡已有底，後來偽裝圖所露出的水箱護罩也證實想法，而動力部分從油耗數據預估應會是採用M3 Competition 510hp設定，預計2022年現身。
然而M3 Touring的推出對美國消費者來說是看得到卻吃不到，因為美國市場偏愛休旅車和大尺碼車型，房車與旅行車市場相對弱勢，對此繼5 Series Touring之後美國BMW也沒有導入新世代3 Series Touring，因此M3 Touring自當也不會進入美國，也因這部分美國有數千名車友請願在美國販售M3 Touring，不過BMW決定仍維持不變，近日BMW也解釋為何不導入M3 Touring原因。
由於BMW在美國沒有導入3 Series Touring，因此並未進行任何碰撞測試，如要導入M3 Touring勢必要進行測試通過規範，相對就會導致M3 Touring成本過高，這對於不是大眾市場的M3 Touring來說是不符合效益，所以只能說抱歉了。