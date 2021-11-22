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韓式豪華純電跑旅　Genesis Electrified GV70 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-22 15:55:40



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Genesis 日前選在 2021 廣州車展正式發表全新純電動跑旅車型 Electrified GV70。

Electrified GV70 是基於去年 (2020) 底發表的燃油版本 GV70 打造而來的純電動車型，照片中的展示車採用 Atacama Copper Matte 車色，在外觀方面同樣強調 Athletic Elegance 理念，車頭大型六角型 Crest 水箱罩是最明顯的特徵，車頭兩側採用了四條水平線的 LED 頭燈設計。車頭兩側進氣壩線條相較 GV80 更加立體，應造出更侵略的氣息。在側面，車身以一道拋物線的線條貫穿，營造出優雅的感覺。而輪拱線條官方宣稱靈感來自運動員的肌肉，形成鮮明的視覺對比，加強動感表現。車尾方面同樣可以見到雙橫柵 LED 尾燈設計。

內裝方面，Electrified GV70 以 ‘Beauty of White Space’ 理念設計，靈感源自飛機機翼的流線造型，操作介面以駕駛為導向，隨處可見橢圓形元素，營造出豐富的體積感，座艙配色為 Glacier White 白色ㄝ材質大量選用環保且用續的用料，也擁有 ANC-R 主動式降噪系統來改善行車品質。

動力配置方面，Electrified GV70 採用前後軸雙馬達行成四輪驅動架構，但支援 Disconnector Actuator System (DAS) 來依據路況切換二驅或四驅，系統可輸出約 215hp 最大馬力及 350Nm 峰值扭力，切換至 Boost Mode 後更可將最大馬力提升至約 483hp，峰值扭力則提升至 700Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.5 秒完成。此外 Electrified GV70 還支援 e-Terrain Mode 地形控制系統、i-Pedal 單踏板駕駛系統及透過鏡頭偵測及導航圖資預先調整懸吊系統的 Preview Electronic Control Suspension (Pre-view ECS) 功能。

充電方面，Electrified GV70 採用 400V / 800V 架構，最大功率達 350kW，在中國大陸 CLTC 測試標準下具備 500 公里的滿電最高續航里程，在南韓測試標準中則有 400 公里的滿電最高續航里程，此外還支援 V2L (Vehicle to Load) 技術作為 110V/220V 電源供應之用。

Genesis 原先為 Hyundai 旗下的高階房車名稱，2015 年時獨立為集團內的豪華品牌，目前已在南韓、北美、中國大陸、中東及俄羅斯等市場推出，今年依循集團電動化的策略，以 E-GMP 平台發表了 GV60 純電休旅，如今則發表更高階的 Electrified GV70，使產品線更為完備，厚植面對傳統豪華品牌競爭對手的實力。

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