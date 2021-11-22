COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中國大陸專屬合資電動休旅　Mitsubishi Airtrek (廣汽三菱 阿圖柯) 亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-22 16:55:40

Mitsubishi 近日選在 2021 廣州車展發表與中國大陸合資夥伴廣汽三菱共同開發的純電動 SUV 產品 Airtrek (阿圖柯)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，Airtrek 採用 Mitsubishi 家族化 Dynamic Shield 設計語彙，車頭配置大面積封閉式飾蓋搭配分離式 LED 頭燈組，車側配置隱藏是門把與類懸浮式車頂，輪拱施以塑料防刮材質點綴，足踏 19 吋或 20 吋胎圈組，車尾配置兩側各由 166 顆 LED 構成的燈組。尺碼部分，Airtrek 的車身長寬高分別是 4,630x1,920x1,728 (mm)，軸距則為 2,830mm。

內裝方面，Airtrek 採用水平式座艙設計，透過12.3 吋全數位儀錶板搭配 12.3 吋多媒體觸控螢幕，搭配旋鈕式排檔及氣氛燈來營造科技感，配備 AR 擴增實境導航、手機無線充電、駕駛座 8 向電動座椅含冷熱通風及記憶功能、語音聲控、360 度輔助攝影、App 手機聯網及 Level 2 半自動駕駛輔助等機能。

動力配置方面，Airtrek 採用永磁電動馬達搭配 70kWh 鋰電池模組，可輸出 224hp 最大馬力及 350Nm 峰值扭力，在 CLTC 測試標準下具備 520 公里的滿電最高續航里程。

Airtrek 原先為第一代 Outlander 日規版本的名稱，而 Mitsubishi 在今年 5 月發佈 2020 年財報時，預告將推出與中國大陸合資夥伴廣汽三菱共同開發的純電動車，使 Airtrek 之名復活。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀