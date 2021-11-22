中國大陸專屬合資電動休旅　Mitsubishi Airtrek (廣汽三菱 阿圖柯) 亮相

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外觀方面，Airtrek 採用 Mitsubishi 家族化 Dynamic Shield 設計語彙，車頭配置大面積封閉式飾蓋搭配分離式 LED 頭燈組，車側配置隱藏是門把與類懸浮式車頂，輪拱施以塑料防刮材質點綴，足踏 19 吋或 20 吋胎圈組，車尾配置兩側各由 166 顆 LED 構成的燈組。尺碼部分，Airtrek 的車身長寬高分別是 4,630x1,920x1,728 (mm)，軸距則為 2,830mm。
內裝方面，Airtrek 採用水平式座艙設計，透過12.3 吋全數位儀錶板搭配 12.3 吋多媒體觸控螢幕，搭配旋鈕式排檔及氣氛燈來營造科技感，配備 AR 擴增實境導航、手機無線充電、駕駛座 8 向電動座椅含冷熱通風及記憶功能、語音聲控、360 度輔助攝影、App 手機聯網及 Level 2 半自動駕駛輔助等機能。
動力配置方面，Airtrek 採用永磁電動馬達搭配 70kWh 鋰電池模組，可輸出 224hp 最大馬力及 350Nm 峰值扭力，在 CLTC 測試標準下具備 520 公里的滿電最高續航里程。
Airtrek 原先為第一代 Outlander 日規版本的名稱，而 Mitsubishi 在今年 5 月發佈 2020 年財報時，預告將推出與中國大陸合資夥伴廣汽三菱共同開發的純電動車，使 Airtrek 之名復活。