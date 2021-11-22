當兵害的？確診就該隔離？破解2大思覺失調症迷思！

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思覺失調症是一種神經受損性疾病，過去常見病友在當兵或考大學時發作，因此被認為「當兵當到瘋了、讀書讀到瘋了」，而且為了避免失控、傷及旁人，最好「關起來！」不過，這都是早年的錯誤觀念，醫師表示只要及早且規律治療，思覺失調症病友也有機會回歸社會，生活與正常人無異。
思覺失調症背後原因多 壓力不是絕對因素
成大醫院斗六分院精神暨長期照護部主任張維紘表示，思覺失調症好發於15-25歲，這個時間點正好是我們人生比較重要的里程碑。大部分民眾都在就學、準備考大學或當兵，少數人則是畢業後準備要踏入社會，這時候如果無法妥善調適來自各界不同的壓力，這些壓力就可能變成觸發思覺失調症的加乘因子。
但，壓力絕對不是造成思覺失調症的唯一決定因子。研究發現，思覺失調症背後的成因相當多元，除了壓力，包括基因遺傳、環境變化、濫用部分可能影響神經的藥物，甚至感染，也都可能導致思覺失調症發作。
思覺失調及早治療 預防神經受損、預後佳
思覺失調症，故名思義是指在思考及感覺上有失調的情況，包括妄想、幻聽、幻視、焦慮與情緒控制不佳等，都是常見的症狀。早年國人對思覺失調症的認識較少，認為無藥可救，將病友與外界隔絕是最好的辦法，然而，隨著治療觀念與藥物研發的進步，思覺失調症病友也有機會康復，回歸正常人的生活。
2015、2016年《自然醫學期刊》一篇回顧文獻曾提到思覺失調症的治療機會之窗，內容指出在思覺失調症發病初期，如果能藉由適當的藥物治療，或者其他相關心理或社會輔導的介入，對於病友未來整體的表現大有裨益。尤其是藥物治療模式的早期介入，有助於穩定神經，防止神經過度受損，未來功能的維持及預後上也會比較好。
規律用藥穩控疾病 專家共識優先使用長效針劑
張維紘醫師表示，過去研究發現有1/3病友規律服藥、1/3不規律服藥、1/3拒絕治療的情況。為了提升病友的治療順從性，醫藥界陸續發展出口服、滴劑、長效針劑等不同的藥物劑型與治療模式，無論是哪一種劑型，只要病友規律用藥，都有助穩定控制疾病。
值得注意的是，台灣生物精神醫學會暨神經精神藥理學學會(TSBPN)今年公布專家共識，建議思覺失調症病友初次發病就使用長效針劑。目前長效針劑有兩週、一個月與三個月一針等用法，病友只要遵照醫囑按時打針，維持體內有效藥物的濃度，都能將疾病控制在良好狀態。
張維紘醫師提醒，長效針劑的最大幫助是增進病友回診與就醫上的便利性，病友有較高的生活自主權，但為了穩定控制病況，如果病友選擇的是三個月一針的治療方式，建議兩次治療期間還是要回診一次，以便醫師確認與追蹤病況，必要時適當調整治療策略。
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