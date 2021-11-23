閃婚小松菜奈後首現身　菅田將暉奪TAMA電影獎影帝

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擁有變色龍般演技的菅田將暉，曾以電影《共食家族》奪下第37屆日本奧斯卡「最佳新演員獎」，並以《啊，荒野》榮登第41屆日本奧斯卡影帝寶座，更在同年榮獲第68屆藝術選獎電影部門的「文部科學大臣新人獎」，並橫掃其他多項電影大獎。如今再獲TAMA電影獎影帝肯定，可說是再度奠定他於日本新生代男演員的地位。TAMA電影獎也大讚他的演技：「菅田演出的作品橫跨不同時代、地域與風格，無論是日常或小說中的虛擬角色，都能如魚得水詮釋出角色的魅力與個性，散發出獨一無二的光芒。」
他21日出席TAMA電影獎頒獎典禮，由於是宣佈婚訊後首度現身公開活動，也獲得媒體大量關注。他這回透過《魔仿犯》、《電影之神》、《淺田家！》等作品獲獎肯定，在發表得獎感言時，他先以《電影之神》向所有電影工作者致敬：「我在山田洋次導演的指導下，飾演了電影導演的角色，我想再度向電影工作者致敬，我並對於現在從事的工作非常自豪。疫情期間發生許多悲傷的事情，自己也不怎麼出門，試圖尋找一些可以做的事情，被電影跟音樂治癒著。雖然處於那樣的情況，參與電影製作的各位依然持續努力創作，我也加入其中，並將作品完成。不出所料地，上映不斷延期了大概8個月，上映後影廳也只能有一半的觀眾，不過『請到電影院來觀賞』這樣的話，我們一次都沒有說，如此的電影可以完成，真是多虧了大家。」結束語重心長的感言後，他並深深一鞠躬，獲得全場熱烈掌聲。
除了《電影之神》，菅田將暉近期也與人氣樂團「世界末日」主唱Fukase共同主演犯罪驚悚新片《魔仿犯》。只見他在片中蓄鬍又一頭亂髮，詮釋空有畫功，卻因為好好先生個性，讓他無法創造出風格強烈的惡角，只能過著萬年助手生活。某日，他碰巧在滅門慘案現場目擊到犯人的臉孔，人生也因此改變。值得一提的是，這是他跟導演永井聰繼《帝一之國》後再度合作，菅田表示多年後再跟永井導演拍片，讓他感到十分雀躍：「不過這次拍攝比上次充滿更多的煩惱與摸索，以『角色』為題材的原創劇本，角色是『個性』，也是此人的『生命樣貌』，我在拍攝時，都是抱持面對重要課題的心情。」他也透露自己對所飾演角色的見解為：「苦尋不著身為漫畫家的自我認同，最終摘下禁果，走向無法回頭的境地。」
然而他也不愧對自己的影帝盛名，再度貢獻讓人印象深刻的演技。這也讓曾打造出《20世紀少年》，同時是本片原案與編劇的長崎尚志肯定：「他和我想像中的主角一模一樣，一開始就讓我滿足；來到拍攝現場時，他又帶來意想不到的驚艷，沒想到竟和20多歲時的浦澤直樹先生有幾分神似。一問之下，才知道他平時為了揣摩漫畫家動作，都會看《漫勉》這個節目來研究。有才華的演員能讓角色附體，原來就是這麼一回事啊！」男主角之一的Fukase則表示菅田擁有「彷彿會出現在夢中的眼神。」共同演出的小栗旬則表示：「每次和他共演，都能看到他的成長；能見證到他的成長，也是一件幸福的事。」中村獅童也肯定：「他是能隨著不同作品，展現出截然不同樣貌，總是能徹底演活角色的演員。」（編輯：楊穎軒）