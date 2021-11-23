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透過局部經肝動脈栓塞治療 降低腫瘤期別使患者順利換肝
不是每個人都適合進行換肝手術，歐信佑醫師表示，通常放射診斷科醫師與外科醫師互相合作，確認病人的腦部及心肺功能是否可以接受重大的手術，也會利用超音波確認肝臟是否有肝癌、脾臟腫大、血管（肝動脈、肝靜脈、下腔靜脈及門靜脈等等）是否通順，並透過電腦斷層及磁振造影檢查肝臟血管是否暢通，膽道是否正常或有感染。歐信佑醫師強調，若肝臟長了腫瘤也需定義「癌症期別」，若病人已到了晚期轉移到淋巴或是其他器官，就不適合進行肝臟移植。
不過，肝腫瘤是有機會「降低期別」的，讓患者可以順利進行換肝手術，余俊彥醫師表示，肝腫瘤有其移植的標準，台灣使用UCSF（University of California, San Francisco，美國舊金山加州大學）準則，若病人的腫瘤大小、數目超過此標準，放射科醫師可以「局部區域治療」進行腫瘤控制。根據多年經驗發現局部區域治療可達80%的降期效果，讓病人從不適合進行肝臟移植，降期為「可接受肝臟移植」，進而改善病人的存活率。
▲腫瘤降期後大部份腫瘤壞死，腫瘤大小從 11.6cm 降至 1.58cm (如箭頭所示)，其餘部份腫瘤已壞死
除了受肝者，捐肝者是否適合活體肝臟移植也必須仰賴放射科醫師評估，曾亮節醫師表示，肝臟移植可分為「大愛器官捐贈」以及「活體器官移植」，而放射科醫師在活體器官移植扮演重要角色，必須透過電腦斷層及磁振造影，確認「捐肝者」肝臟的容積大小、脂肪肝的程度，以及肝動脈、門靜脈、肝靜脈、肝臟內外膽道的解剖位置。這些評估非常重要，將決定捐肝者可捐贈多少肝臟，是否能夠安全地接受移植捐肝手術，也是我們的責任。
▲捐肝者左右肝體積量測
▲捐肝者的脂肪肝測量
放射科醫師如同領航員 術前術後一把罩
換肝手術能否成功的一大關鍵，歐信佑醫師表示，在術前放射科醫師必須一再驗證血管、膽道的解剖位置，確保捐肝者在術中的安全減少不必要之出血。當受肝者完成血管及膽道顯微手術重建後，我們透過精準術中超音波確保血管保持暢通，否則便會產生併發症。
▲肝臟血管解剖圖：(A) 肝動脈解剖；(B) 肝靜脈解剖；(C) 門靜脈解剖；(D) 捐肝者 的膽道解剖
鄭汝汾教授舉例，根據多年經驗，當門靜脈血管不暢通、流量不足時，需在術中馬上放置血管支架以利暢通血流，目前高雄長庚醫院已經有超過50例術中置放門靜脈支架案例，成功率約100%，也是全球第一個在小於1歲孩童身上成功放置支架的團隊，該成果已發表於國際醫療期刊，且術後的血管流暢率都大於90%。至於肝臟移植手術後，患者從加護病房、普通病房及出院後需進行長期超音波追蹤檢查，尤其血管流暢率必須仰賴超音波定期追蹤，許獻文醫師表示，「放射科醫師每天在加護病房進行超音波檢查全年無休，可說是最重要的術後監測功臣。」可協助外科醫師監控病人移植肝臟的血流狀況，提早發現異常、及早治療以改善預後和存活率。
鄭汝汾教授表示，放射科醫師也參與術後併發症的治療，包括堆積液汁及導管放置引流、肝動脈血管溶栓術、血管擴張手術及支架置放，以及治療門靜脈、肝靜脈及膽道狹窄或阻塞。鄭汝汾教授表示，30多年來，高雄長庚的肝臟移植團隊已完成超過2000多例肝臟移植，5年存活率大於90%，為目前世界最佳紀錄。
資料來源：健康醫療網 精準醫療台灣肝臟移植手術領先全球 放射科如同「肝臟移植領航員」
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