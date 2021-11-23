小雪後「12生肖」運勢曝光！這位受上司賞識　感情也順利

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感情運勢迎來寒冬，有伴侶的肖鼠寶寶，與伴侶之間可能會有一波爭執發生，強勢的態度可能在對方心裡造成裂痕，不要隨情緒起舞，先緩下心情，邊思考找出怎樣才是對雙方好的模式來處理為宜。還在尋覓另一半的肖鼠寶寶，與心儀對象總是差了那臨門一腳，愈是這樣的時候，愈不要過於急切而自亂陣腳，來路方長。工作上，近來會面臨許多需要實時調整方向，做法的狀況，考驗著肖鼠寶寶的臨機應變能力，不過有時需要的是忍耐，撐過去就海闊天空了!
生肖牛、小雪（11/22~12/06）運勢
工作上可能無端被捲入派系間的紛爭中，或是無端被懷疑而陷入風波中。整體來說可能面臨兔死狗烹的狀態，如果你長期是某些人的後盾，要注意抽身時機，不要被人利用殆儘後才被拋棄。尤其最近因運勢不佳而辛苦的肖牛寶寶來說，這是一個喘息的契機，及早脫身便可避免捲入紛爭之中。感情方面，有伴侶的肖牛女寶，最近對另一半容易疑神疑鬼，為不存在的第三者而搞得自己精神耗弱，進而影響各方表現，不要過於拘泥伴侶的一言一行，自己腦補太多故事，請用你的愛來包容對方的言行舉止，你會發現感情其實還很甜呢!
生肖虎、小雪（11/22~12/06）運勢
有逐漸掙脫意想不到的困擾包圍的運勢轉強的徵兆。整體上來說，遇有問題發生時，能夠很快的找出原因並將其排除，或是會出現有幫助的存在般的神隊友來救援，儘管如此，還是不能過於鬆懈，還是請帶著滿滿的期望繼續向前努力，康莊大道才會為你而開。感情對有伴侶的肖虎寶寶來說，檯面上看起來似乎十分順遂，但是其實水面下，相互間已經因長期累積下來的不滿而波瀾萬丈了！如果發現有任何違和的蛛絲馬跡，最好是馬上跟另一半敞開心胸地去講開，才能及早將剛萌芽的不滿情緒給剔除，確保情路暢通無阻。
生肖兔、小雪（11/22~12/06）運勢
工作上正因意想不到的阻礙增加，無法隨心發展而陷入容易不耐煩的情緒中。儘管如此，只要能穩住心性，不因此而焦急，多方傾聽，吸收建議的話，肖兔寶寶還是能穩定的於工作上交出一張漂亮的成績單喔！跟另一半也會因近期在一些突發事件上的想法交流及成為彼此後盾的過程中，讓感情因而更加深。而單身肖兔寶寶可能在友人的引薦之下，認識到不錯的對象，而且還出乎意料的跟你非常談得來，個性一拍即合。
生肖龍、小雪（11/22~12/06）運勢
近期跟另一半的感情好似進入寒冬般的僵，彼此間在意的點有些微妙的不同，而導致意見產生分歧，日經月累累積下來的結果，就是開始會對於彼此的差異處不見待，有時候感情要長久，就必須學會將大而化之的態度發揮至極致。事業上不如意的狀況此起彼落的，有些心累。雖然追根究柢的精神很重要，不過偶爾讓自己過得輕鬆點，也沒有不好，不見得事事都要探究原因，有時可以坦然接受就好，在能力範圍內去努力才不會把自己繃過頭。
生肖蛇、小雪（11/22~12/06）運勢
整體運勢呈現越是努力積極做了許多事去試著反轉的結果，到頭來只是空忙一場， 加上會不自覺的把自己去與人比較，搞得自己愈發焦慮。尤其面對工作時，自我要求高的肖蛇寶寶，有時會將目標訂得較高，目標訂得高有挑戰性雖是好事，但計劃可能跟不上，所以常有縱使看起來進展順利，但其實腳步都沒站穩，很容易使計劃折翼。建議可把里程碑設定得短些去調整進退的步調，執行起來反而會踏實許多。感情上考驗著有伴侶的肖蛇寶寶，尤其是對伴侶有所隱瞞的肖蛇寶寶，最好在秘密被發現前主動坦白請求原諒會比較好喔!
生肖馬、小雪（11/22~12/06）運勢
近期有些日夜顛倒，工作上的問題應該會較收斂，稍稍可以放寬心，不要過於勉強自己一定要今日事今日畢，有些事明天做也不遲，好好調整下作息，晚上要好好休息，有健康的身體才能展現路遙知馬力的成果，也才符合小雪時節的養生之道。感情或是人際運勢上，肖馬寶寶容易與另一半或是夥伴起爭執，過於隱忍不說，反而會錯過處理的黃金時機，最好不要過於顧及情面，尊重雙方的原則下以最快速的態度來處理爭執問題，才不會變成火山爆發，一發不可收拾。
生肖羊、小雪（11/22~12/06）運勢
近期成為他人倚靠的對象而變得非常忙碌。能被眾人依賴的同時也像徵著肖羊寶寶是多麼的具有人望，有餘力之下，盡力幫助別人，能為日後的事業發展奠定基礎。開銷有增加的傾向，需要留些銀彈以備不時之需。感情方面並不利於單身者發展新戀情，此時期對於戀情的付出有如肉包子打狗，有去無回，也不需過於氣餒，維持著關係，總有感動對方的時候。有伴侶的肖羊寶寶則要多注意下另一半的心境變化，感覺對方似有煩惱時，不要逃避，儘早一起面對，兩顆心的聯繫會更加密不可分。
生肖猴、小雪（11/22~12/06）運勢
講義氣的肖猴寶寶近期在工作上為他人兩肋插刀，義不容辭地忙於奔走，搞得自己非常忙碌，卻有點徒勞無功，在這容易因受捧就迷失自我的時期，更是要知道自己是誰？為何而勞心勞力？想清楚了，才能把精力集中到做對的，且正確選擇做對他人及自己都有幫助的事情上，成果也才能彰顯出來。有伴侶的肖猴寶寶要多注意另一半的健康狀況，不知不覺中，累積的壓力，使得另一半飲食失了均衡。尤其是有助釋放壓力的甜食可能攝取過多，陪著伴侶一起禁口下，運動做起來吧！
生肖雞、小雪（11/22~12/06）運勢
近期運勢看漲，長官眼中的紅人非肖雞寶寶莫屬。要使好運延續，就要學習飽滿稻穗哲學，有如結實的稻穗，頭總是像敬禮般往下低頭，保持這樣謙虛及懂得感恩的態度會讓長官愈發賞識你。尤其行事上不要自我中心，多傾聽長官及職場前輩的意見，會讓你的康莊大道更加開闊。對單身肖雞寶寶來說脫單有機會，緣分可能來自較自己年長者，可以積極參加下各種聚會替自己營造機會。
生肖狗、小雪（11/22~12/06）運勢
之前的辛勤付出有機會開始陸續收割，整體運勢呈現上升趨勢。獲得意外收入的機會增加不說，想要的東西也都能順利入手，如果能將獲得的好運適時的回饋回去，將有助好運延續不間斷喔！同樣的，工作上如能積極協助他人也有助事業運的提升。感情方面，不管是有伴侶的還是沒伴侶的，都有可能受到嚮往對象的魅力吸引，而陷入複雜的三角關係中，所以此時節請好好控制下自己的幻想，其實對方沒有你以為的這麼好、這麼有吸引力到值得你犯傻。
生肖豬、小雪（11/22~12/06）運勢
小雪時節裡的肖豬寶寶心態變得就像是被箝制在龜殼中的烏龜一樣，一旦遇到突發狀況，就會進入防衛姿勢，縮進自己的安全範圍裡。其實，只要心裡有一絲絲覺得有可能性時，就應該放膽去嘗試看看，回顧一下近日發生的事情，你自會找到應該如何應對的答案。人際關係上，近期容易陷入巴結的迷思中，給老闆準備土產，請部下吃飯這樣的舉動沒少做，卻沒辦法把關係拉近而苦惱，請傾聽自我內心的聲音，自然會理出一套適合你自身的人際對應法則。（編輯：郭佩蓉）
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