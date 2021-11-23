純電七人座 SUV 概念車　Hyundai SEVEN Concept 登場

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SEVEN Conecpt 採用 E-GMP 電動車平台打造，軸距長達 3,200mm，造型延續 Parametric Pixels 設計手法，在車頭配置大量矩形 LED 光源，與保險桿中的氣壩呼應，板金褶痕也採用銳利的風格，車門採用稱為 Pillarless Coach Doors 的對開式設計，車尾配置大面積後擋風玻璃，與下方的 LED 燈組結合。
內裝方面，SEVEN Concept 欲求豪華與個人化，將座艙打造為近似於居家的空間，中控台採用稱為 Universal Island 的島式設計，搭配照明系統來營造溫暖的感受，並運用環境永續的材料來製作。配備部分擁有 UVC 紫外線消毒裝置、Hygiene Airflow System 空氣過濾裝置、冰箱、全景天窗及整合式螢幕介面等。
動力配置方面，目前 Hyundai 尚未公布 SEVEN Concept 的輸出表現，不過預告將支援 350kW 充電功率，約需 20 分鐘可自 10% 電量充至 80% 電量，滿電最高續航里程超過 300 公里。
IONIQ 電動車子品牌於去年 (2020) 8 月正式發表後，Hyundai 宣告未來 4 年內將先推出 3 款掛上 IONIQ 品牌之名的電動車，今年 2 月已推出基於 45 概念車打造的電動跨界休旅作品 IONIQ 5，如今 SEVEN Concept 的到來，相信會成為預計在 2024 年發表的 IONIQ 7 大型電動 SUV 的雛形。