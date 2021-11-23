多項電控配備上身　全新 KYMCO AK550 正式亮相

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KYMCO 光陽董事長柯勝峯於今日 11/23 舉辦的 KYMCO 米蘭展前記者會活動當中，宣布全新改款 AK550 登場。KYMCO AK550 為品牌目前當家的速克達旗艦車種，首次於 2016 年亮相，以優異的性能表現和運動化外型著稱，在紅牌速克達當中佔有一席之地。而經過 5 年的銷售期，這次 KYMCO 針對 AK550 外觀與配備進行升級，加入全新的外觀設計與科技配備，包含全新的電動風鏡、儀錶板、定速巡航、多段 TCS 等功能。
經歷 5 年的銷售期，KYMCO AK550 終於迎來大規模改款。
全新 LED 頭燈組造型更加犀利。
車頭上方的風鏡具備電動調整機能。
全新儀錶板。在外觀方面，新款 AK550 的車頭經過重新修飾，全新 LED 頭燈加入雙刃形 LED 日行燈，搭配全新的風鏡讓車頭看起來更具跑格。在龍頭方面，可以看到兩側把手開關按鍵增列許多新功能，中央加入了 Keylees 一鍵啟閉開關，下方則整合了油箱蓋、坐墊開關、里程切換、龍頭鎖四個並列一起的按鍵，使得整體布局更加簡潔。
龍頭下方整合了油箱蓋、坐墊開關、里程切換、龍頭鎖四個並列一起的按鍵。
Keylees 一鍵啟閉開關。
左把手新增多項功能按鍵。除了 AK550 之外，現場也同步展出了 IONEX 家族的 S7、S7R、I-ONE X 等電動速克達，以及 G-DINK CT300、DTX360、CV3 三輪速克達等車款，共同組成將在米蘭車展展出的陣容。
KYCMO 表示 AK550 預計在 2022 年上半季於國內市場推出，至於近來積極推廣的 IONEX 電動車雖然成長幅度較慢，不過也會積極擴建換電站的設施，持續朝向 2 年 2,000 站的目標邁進，以超前部屬的概念，讓享有 IONEX 服務的車主備受尊榮感。
IONEX 電動速克達家族當中的 S7、S7R、I-ONE X。
KYMCO CV3。
DTX360 (圖左) 與 G-DINK CT300 (圖右)。