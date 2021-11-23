COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

多項電控配備上身　全新 KYMCO AK550 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-23 15:55:40

KYMCO 光陽今日 11/23 選擇在彰化台豐球場舉辦 KYMCO 米蘭展前記者會，公開展示將在今年米蘭車展展出的車種，同時光陽董事長柯勝峯也在會中發表全新 AK550。

我是廣告 請繼續往下閱讀
KYMCO 光陽董事長柯勝峯於今日 11/23 舉辦的 KYMCO 米蘭展前記者會活動當中，宣布全新改款 AK550 登場。
KYMCO AK550 為品牌目前當家的速克達旗艦車種，首次於 2016 年亮相，以優異的性能表現和運動化外型著稱，在紅牌速克達當中佔有一席之地。而經過 5 年的銷售期，這次 KYMCO 針對 AK550 外觀與配備進行升級，加入全新的外觀設計與科技配備，包含全新的電動風鏡、儀錶板、定速巡航、多段 TCS 等功能。

經歷 5 年的銷售期，KYMCO AK550 終於迎來大規模改款。
全新 LED 頭燈組造型更加犀利。
車頭上方的風鏡具備電動調整機能。
全新儀錶板。
在外觀方面，新款 AK550 的車頭經過重新修飾，全新 LED 頭燈加入雙刃形 LED 日行燈，搭配全新的風鏡讓車頭看起來更具跑格。在龍頭方面，可以看到兩側把手開關按鍵增列許多新功能，中央加入了 Keylees 一鍵啟閉開關，下方則整合了油箱蓋、坐墊開關、里程切換、龍頭鎖四個並列一起的按鍵，使得整體布局更加簡潔。

龍頭下方整合了油箱蓋、坐墊開關、里程切換、龍頭鎖四個並列一起的按鍵。
Keylees 一鍵啟閉開關。
左把手新增多項功能按鍵。
除了 AK550 之外，現場也同步展出了 IONEX 家族的 S7、S7R、I-ONE X 等電動速克達，以及 G-DINK CT300、DTX360、CV3 三輪速克達等車款，共同組成將在米蘭車展展出的陣容。

KYCMO 表示 AK550 預計在 2022 年上半季於國內市場推出，至於近來積極推廣的 IONEX 電動車雖然成長幅度較慢，不過也會積極擴建換電站的設施，持續朝向 2 年 2,000 站的目標邁進，以超前部屬的概念，讓享有 IONEX 服務的車主備受尊榮感。

IONEX 電動速克達家族當中的 S7、S7R、I-ONE X。
KYMCO CV3。
DTX360 (圖左) 與 G-DINK CT300 (圖右)。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀