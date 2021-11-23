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慢性阻塞性肺病難治療？　新竹臺大分院創新醫療助呼吸

慢性阻塞性肺病難治療？　新竹臺大分院創新醫療助呼吸
慢性阻塞性肺病難治療？　新竹臺大分院創新醫療助呼吸

健康醫療網

2021-11-23 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】66歲的高先生是慢性阻塞性肺病的病人，在標準治療下，即使以三種不同的吸入性藥物控制，生活品質仍然不佳。因此，醫師建議高先生接受支氣管鏡熱蒸氣消融術，術後隔天即順利出院，期間也未有不適，因肺氣腫造成的生活品質不佳也在術後一個月開始明顯改善；高先生表示，現在可以深呼深吸，也可以在家附近快步走約1100公尺左右，不會感到太喘。

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慢性阻塞性肺病　40歲以上族群易好發

新竹臺大分院胸腔內科張立禹醫師指出，慢性阻塞性肺病是因為吸入香菸或其他有害微粒、氣體引發肺臟及呼吸道產生慢性發炎反應，肺部實質受到慢性發炎破壞；其好發在40歲以上族群，盛行率為6.1%至9.5%，且常見的共病症有心血管疾病、代謝症候群、肺癌、支氣管擴張等。

嚴重肺氣腫　傳統肺減容手風險高、恢復期長

過去在慢性阻塞性肺病中，嚴重肺氣腫族群的病人在藥物控制效果不理想時，只能考慮接受傳統肺減容手術。張立禹醫師提及，嚴重肺氣腫的病人，往往因為年紀較大，以及高血壓、冠心症、代謝症候群等共病症，導致傳統肺減容手術的風險太高，術後的恢復期也長，因此真正能受惠的病人有限。

支氣管鏡熱蒸氣消融術　共病接受度高

有鑑於此，新竹臺大分院新竹醫院特別引進支氣管鏡熱蒸氣消融術，其治療方式，在術前須先透過電腦斷層及程式分析，決定目標肺葉及治療的劑量，再透過支氣管鏡與專門導管，將100℃水蒸氣注入目標肺葉，利用熱蒸氣對嚴重度較高的肺葉造成局部發炎反應，使目標肺葉在數周到數個月後逐漸萎縮，以改善肺部機能。

該項治療對共病症的接受度較高，術式本身風險低，恢復時間短，而且治療效果良好，在2017年時，已經被納入全球慢性阻塞性肺病治療指引的治療選項中。



資料來源：健康醫療網 慢性阻塞性肺病難治療？　新竹臺大分院創新醫療助呼吸

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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