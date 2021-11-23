特企／第四屆原風美食廚藝大賽－Kanu！原創健康吃
台灣自2020年起受新冠肺炎疫情影響，嚴重衝擊飲食相關產業，在疫情期間，許多飲食習慣與文化亦隨之轉變，台北市政府原住民族事務委員會為積極推廣原住民族飲食文化、激發創意料理及發掘產業人才，考量疫情關係結合「餐盒」、「健康」及排灣族語「Kanu」（意謂「吃」）等元素，訂於110年11月28日假花博公園美術園區天橋下廣場舉辦「第四屆原風美食廚藝大賽-Kanu!原創健康吃」活動，現場邀請國際知名排灣族金牌主廚朱志揚及谷桑‧路法尼耀，運用秋蟹、龍蝦，結合原鄉部落傳統食材，以原風餐盒為主題進行現場料理示範，展現原創精神。
活動期間，將由20組原住民族人彼此切磋廚藝，激發原創精神，相互學習各式廚藝技藝及巧思，藉此推廣原住民族飲食文化，讓民眾有機會接觸原住民傳統食材，希望帶動原住民飲食文化風潮。此外，活動當日將提供原鄉創意料理餐盒供市民朋友外帶享用，現場亦結合原鄉產業市集，推廣各種在地美食、產地直送之農特產品與深具文化意涵的手作物件，搭配原民歌曲舞蹈演出，增添原鄉風采與歡樂氣氛，歡迎民眾踴躍前往參加。
國內近年受新冠肺炎疫情影響，已逐漸改變社會大眾消費習慣，除新穎科技搭配外送服務，使大眾得便利享受餐飲服務外，如何「健康吃」觀念也逐漸普及於社會大眾，在快步調的城市中，越來越多人開始重視與養成規律運動習慣，也開始接觸營養均衡與健康飲食觀念，為使民眾朋友藉由本次活動瞭解原住民食材及其營養價值，藉以發掘與帶動潛在商機，故本次活動以排灣族母語「吃」KANU為標語，並以原創健康餐盒為競賽主題，讓族人發想創意，創造出具有文化特色及美食健康兼具的原民風味餐盒。
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