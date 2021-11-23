客家名人齊聚 企業家、科學家籲投「四個不同意」

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現場到場的企業家，還有101董事長張學舜，對於台灣經貿有深入觀察的他，也要民眾展望世界，當台灣疫苗有困難的時候，美國與日本等許多國家紛紛伸出援手，101也打燈感謝，並且美國參議員也來到台灣，臺灣在國際受到中共欺負，我們需要與各國有良好的關係，呼籲民眾不要被國民黨的言論蒙蔽，阻礙台灣的發展。
前美國NASA食物研究室資深科學家郭正光演講時說，提到自己在NASA工作39年經驗，太空人的身體安全十分重要，他們在美國本土吃豬肉，是平常飲食中的食物，萊豬不是毒品，國民黨說吃萊豬會有心臟病，減少壽命，事實上人的平均壽命是持續增加的，心臟病的比率也在降低，也沒有一篇研究報導說吃萊豬會有癌症，這不是農藥和重金屬，萊克多巴胺是可以在第二天消化掉的。
黃世杰委員說到，藻礁問題，他選區就在觀音，大潭電廠跟藻礁保護區我都經常去，本來馬英九要把接收站全部蓋在岸邊，小英總統非常負責任將接收站往外推，護國神山台積電要用電，我們桃園家家戶戶要用電，大潭電廠就是在穩定我們的北部的用電，穩定台灣的未來。
鄭運鵬委員稱呼人民是國家的股東，對手派出的職業股東來亂，就是國民黨，我們也要拜託他不要鬧了。公司經營好，股價就會好，馬英九交給小英的那天，八千多點，現在是一萬多點，外資會一直投資台灣，股票大盤好，每家公司都創新高，亞洲四小龍，台灣第一名，台灣經濟好，大家都幸福快樂，這四個公投案，為何拜託大家不同意？ 這是職業股東國民黨來亂，阻止我們的經濟發展，我們要保護自己的權益！四個不同意，讓各位股東都更有利！
演講嘉賓有桃園市長鄭文燦市長、台灣客家聯盟理事長蔣絜安、民進黨籍立法委員黃世杰、鄭運鵬、湯蕙禎、客家委員會主委楊長鎮，新埔義民廟董事長林光華。輪番跟鄉親一一說明每一項公投，更呼籲鄉親1218公投投下「四個不同意」，讓台灣可以不要再亂下去。