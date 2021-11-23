COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

客家名人齊聚 企業家、科學家籲投「四個不同意」

▲民進黨客家部「義民護台灣」公投巡迴演講桃園場，今(23)日來到平鎮褒忠祠辦理。(圖／民進黨客家部提供)
▲民進黨客家部「義民護台灣」公投巡迴演講桃園場，今(23)日來到平鎮褒忠祠辦理。(圖／民進黨客家部提供)

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-23 20:36:08

民進黨客家部表示，「義民護台灣」公投巡迴演講桃園場今(23)日來到平鎮褒忠祠辦理，平鎮褒忠祠1788年自新埔義民廟分香後，至今超過230年，也是桃園客家鄉親的重要信仰中心，選在這裡辦就是希望更多鄉親可以有更多人可以瞭解公投的議題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
褒忠祠主委范振修，同時身為中壢客運的董事長。以企業家的角度思考，台灣要發展就是要邁向國際，美豬的議題關係國際貿易，台灣人要走向國際，美豬真是十分關鍵的事情，因此大力支持公投說明會辦理，就是希望民眾能進一步瞭解清楚。

現場到場的企業家，還有101董事長張學舜，對於台灣經貿有深入觀察的他，也要民眾展望世界，當台灣疫苗有困難的時候，美國與日本等許多國家紛紛伸出援手，101也打燈感謝，並且美國參議員也來到台灣，臺灣在國際受到中共欺負，我們需要與各國有良好的關係，呼籲民眾不要被國民黨的言論蒙蔽，阻礙台灣的發展。

前美國NASA食物研究室資深科學家郭正光演講時說，提到自己在NASA工作39年經驗，太空人的身體安全十分重要，他們在美國本土吃豬肉，是平常飲食中的食物，萊豬不是毒品，國民黨說吃萊豬會有心臟病，減少壽命，事實上人的平均壽命是持續增加的，心臟病的比率也在降低，也沒有一篇研究報導說吃萊豬會有癌症，這不是農藥和重金屬，萊克多巴胺是可以在第二天消化掉的。

黃世杰委員說到，藻礁問題，他選區就在觀音，大潭電廠跟藻礁保護區我都經常去，本來馬英九要把接收站全部蓋在岸邊，小英總統非常負責任將接收站往外推，護國神山台積電要用電，我們桃園家家戶戶要用電，大潭電廠就是在穩定我們的北部的用電，穩定台灣的未來。

鄭運鵬委員稱呼人民是國家的股東，對手派出的職業股東來亂，就是國民黨，我們也要拜託他不要鬧了。公司經營好，股價就會好，馬英九交給小英的那天，八千多點，現在是一萬多點，外資會一直投資台灣，股票大盤好，每家公司都創新高，亞洲四小龍，台灣第一名，台灣經濟好，大家都幸福快樂，這四個公投案，為何拜託大家不同意？ 這是職業股東國民黨來亂，阻止我們的經濟發展，我們要保護自己的權益！四個不同意，讓各位股東都更有利！

演講嘉賓有桃園市長鄭文燦市長、台灣客家聯盟理事長蔣絜安、民進黨籍立法委員黃世杰、鄭運鵬、湯蕙禎、客家委員會主委楊長鎮，新埔義民廟董事長林光華。輪番跟鄉親一一說明每一項公投，更呼籲鄉親1218公投投下「四個不同意」，讓台灣可以不要再亂下去。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀