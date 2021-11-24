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「治療慢性自發性蕁麻疹要找出真正的兇手，如果只有抓到作為幫兇的飲食過敏原，症狀仍會持續發生。」臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師兼內科部副部主任陳怡行表示，由飲食等過敏原引起的急性蕁麻疹通常在停止接觸過敏原的1到3日內即會好轉，當症狀反覆發作超過6週以上就會歸類為慢性蕁麻疹；而慢性蕁麻疹患者中有大部分屬於找不到病因的「慢性自發性蕁麻疹」，飲食誘發的過敏反應僅佔這類型的一小部分原因。因此，經常見到有患者耗費大量時間精力去尋找過敏原，甚至列了一大串忌口清單，結果症狀不但沒有改善，反而還出現營養失調的問題。
患者易合併睡眠障礙與心理共病
根據研究指出，有超過5成慢性自發性蕁麻疹患者有嚴重睡眠障礙 ，長期睡眠不足帶來的壓力與免疫功能傷害也會加劇症狀表現，使患者陷入惡性循環，更有研究顯示高達6成患者有精神相關共病 。陳怡行醫師提到，患者最常反映的困擾為睡眠障礙，當蕁麻疹半夜發作時會癢到中斷睡眠，日復一日的睡眠不足會造成焦慮與憂鬱指數上升，加上無法預期發作的時間點，在生理與心力的雙重壓力下也會導致病情惡化。值得注意的是，部分患者會伴隨血管性水腫，一般會發生在嘴唇與眼周部位，但若發生在腸胃道黏膜會造成腹部絞痛；在舌頭與喉頭則會造成呼吸困難，當出現上述症狀時務必立即就醫。
▲臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師兼內科部副部主任陳怡行
現階段治療選擇增加 鼓勵患者與醫師討論治療方案
陳怡行醫師指出，類固醇通常僅用於急性發作時使用，對於症狀嚴重的患者能快速見效，但考量到藥物帶來的副作用，臨床上會儘量避免長時間使用，一般來說還是會採取階梯式治療原則。慢性自發性蕁麻疹第一階段治療會選用新型抗組織胺；如果疾病仍反覆發作則會升階治療，在第二階段提高新型抗組織胺的使用劑量；若病情經過前兩階段治療仍未改善，第三階段可選擇針劑用於治療慢性自發性蕁麻疹，其藥物機轉可以精準抑制體內異常免疫反應達到穩定症狀的作用，不需要搭配類固醇就能顯著改善症狀，呼籲患者就自身狀況與醫師討論合適的治療方案。
依循慢性自發性蕁麻疹治療三大原則 籲患者勿自行中斷治療
隨著新型抗組織胺與相關針劑的出現，慢性自發性蕁麻疹的治療有更多更好的武器可以使用，因此，現階段會以症狀完全好轉為治療目標。不過，卻觀察到部分患者在症狀逐漸好轉後即自行停藥，結果病情不到半年又再度復發。陳怡行醫師鼓勵患者依循「慢性自發性蕁麻疹治療三大原則」：(1)紅、腫、癢症狀持續6週建議及早就醫(2)症狀未改善應向主治醫師反映(3)建議在醫師控管下漸進式停藥，切勿隨意中斷治療。配合醫療團隊定期回診追蹤病情、按時服藥，疾病都有機會獲得良好控制。
資料來源：健康醫療網 謹慎管理飲食仍反覆發蕁麻疹？醫：找到真兇才是治療關鍵
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