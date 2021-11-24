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龔明鑫：景氣燈號可能連9紅　明年通膨應能舒緩

▲國發會主委龔明鑫今天說，國內外機構預估台灣消費者物價指數明年可能不到1%，加上油價回落，供應鏈因疫情斷鏈情況慢慢緩解，通膨明年應會好轉。（圖／行政院提供）
▲國發會主委龔明鑫今天說，國內外機構預估台灣消費者物價指數明年可能不到1%，加上油價回落，供應鏈因疫情斷鏈情況慢慢緩解，通膨明年應會好轉。（圖／行政院提供）

中央社

2021-11-24 11:59:51

（中央社記者林育瑄台北24日電）國發會主委龔明鑫今天說，國內外機構預估台灣消費者物價指數明年可能不到1%，加上油價回落，供應鏈因疫情斷鏈情況慢慢緩解，通膨明年應會好轉，將公布的10月景氣燈號有機會連9紅。

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立法院經濟委員會上午審查民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於行政院主管國家發展基金、離島建設基金及花東地區永續發展基金等，列席的國家發展委員會主委龔明鑫在會前接受記者聯訪時，對景氣與通膨等問題作相關說明。

面對近來物價上漲，通貨膨脹何時能緩解，龔明鑫表示，國內外機構目前對台灣消費者物價指數（CPI），都評估今年還是會在2%以下，明年甚至可能不到1%，通膨看起來明年會有紓解；雖然部分商品價格有上漲壓力，但整體看起來應該還好。

談到國外因素，龔明鑫說，台灣物價多少會受國外影響，主要是油價與供應鏈因素。油價前陣子每桶逾80美元，現在回落到80美元以下，約79美元，主要國家也協同釋出戰略石油儲備，抑制油價連續上漲；供應鏈部分，今年因疫情，供應鏈有較嚴重的斷鏈情況。

但龔明鑫指出，上述兩因素隨著時間，都有一些因應作為，明年應該比較舒緩，通膨壓力將降低。

在景氣燈號連8紅後，外界認為，國發會26日將公布10月景氣燈號，可能亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。對此，龔明鑫表示，看起來有機會。

龔明鑫說，台灣出口持續成長，雖然幅度沒有前幾個月高，但10月份內需情況改善非常多，零售部分則跟9月一樣成長，幅度更大，達逾6%，餐飲部份也回復到正成長，內需情況改善對整體景氣數字應有蠻大幫助。

預估台灣明年的國內生產毛額（GDP），龔明鑫指出，主計總處對明年GDP的預估是3.69%，但很多研究機構已經在看能否挑戰4%，還需觀望明年的情況，但可以期待。（編輯：康世人）1101124

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