龔明鑫：景氣燈號可能連9紅　明年通膨應能舒緩

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對近來物價上漲，通貨膨脹何時能緩解，龔明鑫表示，國內外機構目前對台灣消費者物價指數（CPI），都評估今年還是會在2%以下，明年甚至可能不到1%，通膨看起來明年會有紓解；雖然部分商品價格有上漲壓力，但整體看起來應該還好。
談到國外因素，龔明鑫說，台灣物價多少會受國外影響，主要是油價與供應鏈因素。油價前陣子每桶逾80美元，現在回落到80美元以下，約79美元，主要國家也協同釋出戰略石油儲備，抑制油價連續上漲；供應鏈部分，今年因疫情，供應鏈有較嚴重的斷鏈情況。
但龔明鑫指出，上述兩因素隨著時間，都有一些因應作為，明年應該比較舒緩，通膨壓力將降低。
在景氣燈號連8紅後，外界認為，國發會26日將公布10月景氣燈號，可能亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。對此，龔明鑫表示，看起來有機會。
龔明鑫說，台灣出口持續成長，雖然幅度沒有前幾個月高，但10月份內需情況改善非常多，零售部分則跟9月一樣成長，幅度更大，達逾6%，餐飲部份也回復到正成長，內需情況改善對整體景氣數字應有蠻大幫助。
預估台灣明年的國內生產毛額（GDP），龔明鑫指出，主計總處對明年GDP的預估是3.69%，但很多研究機構已經在看能否挑戰4%，還需觀望明年的情況，但可以期待。（編輯：康世人）1101124