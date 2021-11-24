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過敏性休克常見的症狀包括皮膚紅疹發癢、嘔吐、頭暈、眼睛腫成一條縫、舌頭或咽喉發生腫脹、呼吸困難及低血壓等等。蕭雅文表示，「我們最擔心的是咽喉腫脹或氣管痙攣造成的呼吸道水腫，以及血管擴張造成的低血壓休克，患者剛開始可能會覺得喉嚨緊縮、喘不過氣，或是眼前一片黑、臉色蒼白、冒冷汗、站不穩。沒有及時處置會導致腦部或心臟缺氧，病患會在數分鐘至半小時內快速惡化而有致命危險。」
在救護勤務中，所接觸到的過敏性休克，大多是在荒郊野外被昆蟲叮咬所引起的，例如：蜂螯、紅火蟻叮咬。「印象最深刻的是發生在新竹山區的蜂螫意識昏迷救護案件，緊急救護技術員（EMT）經119通報到場救護時，非常警覺的發現病患可能是過敏性休克，立即啟動線上醫療指導，在醫療指導醫師的指示之下，給予患者腎上腺素肌肉注射，再送醫，幸運及時挽救生命。」
野外、山區蜂螯昏迷意外頻傳 及時給予緊急治療是救命關鍵
蕭雅文補充，如果開消防救護車執行捕蜂業務，車上會備有腎上腺素，可以用空針抽取使用。但若是到偏遠山區或不易停車的荒郊野外捕蜂、搜救，可能只會帶急救隨身包，因此很需要這類腎上腺素藥物，能及時幫助患者。
目前無法預測哪些人被蜂螫等昆蟲叮咬後，會引發過敏性休克。但若曾發生過敏性反應的人，就算下次只被一隻虎頭蜂螫傷或接觸到過敏物質時，再次引發過敏性反應的時間會更短、症狀會更嚴重，更有機會引發過敏性休克。因此有過敏性反應體質，要到郊外遊玩踏青工作，建議事先經由小兒過敏科或免疫風濕科醫師處方，隨身攜帶急救藥物，以備不時之需。
腎上腺素能即時收縮血管 避免持續惡化、爭取存活機會
腎上腺素是較強的血管收縮劑，及時施打，五到十分鐘左右，就會明顯減少咽喉腫脹、讓氣管放鬆擴張，同時，還可以讓血管收縮，提升血壓，有機會阻斷過敏性休克的迅速惡化，爭取更多存活機會。不過蕭雅文也提醒，「這類過敏性休克隨身急救藥物，屬於處方用藥，如果是登山隊要備這類急救藥物，最好在登山時，也要有隨隊的醫護或緊急救護技術員。即便打了腎上腺素之後，過敏性休克有明顯改善，還是要打119，盡速就醫。」
暉致醫藥股份有限公司也捐贈予台灣災難醫療隊發展協會過敏性休克隨身急救藥物，可直接以肌肉注射施打在大腿前外側，放入急救隨身包中，及時搶救病患。若身邊有人突然出現皮膚起紅疹伴隨有嘔吐、頭暈、呼吸道水腫、冒冷汗、蒼白及意識不清等任一相關症狀，疑似過敏性休克時，最重要的是讓病患維持他覺得最舒服的姿勢，並立即啟動119求救，告知可能是過敏性休克，並依專業醫療人員囑咐注射腎上腺素。
資料來源：健康醫療網 「過敏性休克」幾分鐘內恐致命 緊急搶救關鍵看這裡
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