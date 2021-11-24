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愛喝熱湯、熱飲要注意！ 超過「65度」就會傷害食道、引發癌症危機？

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每日健康-每日都做得到的健康

2021-11-24 14:30:43

每日健康／


食道癌初期無明顯症狀  長期有吞嚥困難應提高警覺

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根據國健署癌症登記資料，以及衛生福利部癌症死因統計，民國107年有2,778人罹患食道癌；109年則有1,954人死於食道癌。其中罹癌者9成以上為男性，好發於50-70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

食道癌患者初期大多無明顯症狀，平時需留意自身的不適症狀，如有長期吞嚥困難或吞嚥時有異物感，切勿輕忽自身症狀，應提高警覺，務必及時就醫檢查，把握治療黃金期。國民健康署吳昭軍署長呼籲，維持健康的生活習慣才能降低罹癌風險。




菸、酒和檳榔皆是危險因子  注意飲食溫度減少食道傷害

遠離致癌因子、規律運動及落實健康生活是必要的防癌步驟。已知食道癌致癌因子包括抽菸、飲酒、嚼檳榔、含亞硝胺食物（如醃漬、煙燻食物）、過熱的飲食溫度、食道曾受腐蝕傷害、吞嚥功能疾病、胃食道逆流、肥胖及口腔衛生不良等。尤其抽菸、飲酒及嚼檳榔更是多種癌症的共通危險因子，除應儘速戒除，也請提醒身邊有接觸菸、酒和檳榔習慣的親友，定期做健康檢查。

氣溫下降之際人們都喜歡喝熱飲暖暖身，根據世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度，請民眾務必注意入口食物的溫度，減少直接對食道黏膜的傷害。


身體有狀況請及早就醫  切勿自己「當醫生」判斷症狀

網路資訊科技的發達，有些民眾害怕看醫生，會先上網查詢自身症狀是什麼疾病的相關資料，並以Google搜尋的結果當做醫生診斷，安慰自己沒有大礙，而忽視身體所發出的警訊。

國民健康署吳昭軍署長再次提醒，若有長期吞嚥困難、吞嚥時有異物感等不適症狀，建議應及早就醫，由專業醫師檢查及治療，把握治療的最佳時機；切勿聽信網路謠言，自行判斷症狀，以免拖延治療、對身體造成更嚴重的傷害。

 

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