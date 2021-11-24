喝瓶裝水讓男生「長不大」、女生性早熟？ 毒物專家：寶特瓶勿重複使用！

喝寶特瓶飲料連塑化劑一同下肚？ 加熱、重複使用易溶出塑膠粒子
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中原大學生物科技學系招名威教授表示，目前常見的塑膠製品大致上分為２種，分別為「PET」（聚乙烯對苯二甲酸脂，1號塑膠）與「PVC」（聚氯乙烯，3號塑膠）。PET常用於寶特瓶產品中，可耐熱範圍較廣，除非經過重複使用、腐蝕、過度加熱或處於高溫環境，否則並不會輕易釋放塑膠微粒。
PVC則運用於民生類物品，如水管、三角錐、玩具等等。招名威教授表示，PVC的成本較低、塑形更為容易，遇熱即會產生結構性變化，因此並不能拿來盛裝食物。此外，為避免兒童接觸或誤食玩具產品，用來製造玩具的PVC材質大多更為耐熱、結構性更強，避免孩童在遊玩過程中遭受塑化物汙染。
塑料材質「無處不在」 劣質PVC、環境荷爾蒙都是威脅
招名威教授表示，PET中的塑膠分子體積較小，無法被人體所吸收，經過腸胃道後往往直接被排出體外。若是正常使用PET瓶裝物，釋放出的塑膠微粒微乎其微，幾乎不會對人體造成影響，較無須擔心塑料致毒的問題。不過，劣質的PVC塑料應用在生活用品中，經由雙手觸碰或誤食，仍有可能使體內累積較多塑化劑。
除了PVC材質有滲出塑化劑的隱憂，工廠排放出的化合物、辛烷和戴奧辛等「環境荷爾蒙」，也是使身體遭受塑膠汙染的一大威脅。招名威教授表示，瀰漫於空氣中的塑化劑無處不在，日常生活中的水、食物中都可能會有塑化劑附著其中。理論上，PET材質不會添加塑化劑，但若是瓶身遭受環境荷爾蒙汙染、或有害物質附著於瓶身上，對健康傷害將是未知數。
塑化劑中「DEHP」最毒？ 恐致青少年發育不良、內分泌失調
招名威教授表示，塑化劑較為人知的負面影響，是導致內分泌失調、以及青少年發育不良。目前已知的塑化劑約有200種，有5種會對人體造成明顯影響，其中DEHP（鄰苯甲二酸二）影響最為嚴重。攝入過多的DEHP，會使精蟲尾部變短，導致男性精子質量下降。此外，DEHP也可能使男性生殖器官變小、女性不孕、荷爾蒙失調和性早熟。如果DEHP超量，對成長階段的兒童及青少年來說確實可能造成不小傷害。
招名威教授提醒，孩童處於成長階段，應盡量避免使用塑料產品，並少接觸瓶裝飲料和手搖飲料。飲料中添加的高糖分不僅會使孩童肥胖，若劣質塑膠容器中的塑化劑不幸滲入飲料當中，也將對孩童的身體機能帶來影響。
倘若對市面塑膠製品有疑慮，招名威教授建議，不妨養成自帶環保杯、環保餐具的習慣，少用塑膠類碗筷，同時也能幫助環保。如果擔心塑化劑殘留，也可透過抽血、採集糞便等方式，檢驗體內的環境荷爾蒙含量，應至合格醫療機構尋求專家協助。