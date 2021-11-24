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北市消火災鑑定實驗室　五度獲國際認證

▲台北市消防局火災鑑定實驗室今年第5度通過ISO/IEC 17025:2017（CNS 17025:2018）認證，並獲「國際實驗室認證聯盟相互承認」認可資格，專業品質與國際鑑識科學領域實驗室並駕齊驅，火災鑑定技術持續獲肯定。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 110年11月24日
▲台北市消防局火災鑑定實驗室今年第5度通過ISO/IEC 17025:2017（CNS 17025:2018）認證，並獲「國際實驗室認證聯盟相互承認」認可資格，專業品質與國際鑑識科學領域實驗室並駕齊驅，火災鑑定技術持續獲肯定。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 110年11月24日

中央社

2021-11-24 15:47:54

（中央社記者黃麗芸台北24日電）台北市消防局火災鑑定實驗室於民國98年領先全國取得「火災殘跡」國際認證後，今年第五度通過ISO/IEC 17025：2017認證並獲「國際實驗室認證聯盟相互承認」認可資格。

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消防局今天發布新聞稿表示，局內火災鑑定實驗室自98年成為全國第一間取得火災殘跡Fire Debris國際認證後，104年再度取得火災殘跡及碳氫化合物燃料Hydrocarbon Fuels等兩項國際認證資格。

此外，更於107年領先各鑑識領域實驗室通過新版認證標準，今年11月12日五度獲得ISO/IEC 17025：2017（CNS 17025：2018）認證證書。

消防局說明，ISO/IEC 17025（CNS 17025）為規範實驗室能力及品質管理的國際標準規範，這次通過認證，也順利獲得「國際實驗室認證聯盟相互承認協議ILAC-MRA」的認可資格，專業品質與國際鑑識科學領域實驗室並駕齊驅，火災鑑定技術持續獲國際肯定。

消防局指出，這次認證評鑑是從今年8月由財團法人全國認證基金會（TAF）評審委員辦理現場評鑑工作及2個多月書面審核，於10月27日通過評鑑，不論是火災現場勘查、採集證據到證物分析，皆講求科學辦案、符合標準作業程序，提升證據能力及證據力。（編輯：方沛清）1101124

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