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暖身食物誰最神？羊肉只排第二　這物吃完立馬爆汗

▲網友熱議的十大暖身食物中，進補好物羊肉只排第二，第一名生薑。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友熱議的十大暖身食物中，進補好物羊肉只排第二，第一名生薑。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2021-11-30 10:00:00

立冬之後冷空氣一波接一波報導，冷颼颼的天氣，只想躲在被窩裡哪裡也不去！尤其今(30)日起冷氣團再次來襲，想暖暖身子，吃飽穿暖才有動力去上班上課，進補絕對是當務之急。但究竟怎麼吃才好？吃什麼才對？聽聽網友怎麼說吧。《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫追蹤最近三個月內「抗寒暖身」話題的網路聲量表現，選出十大熱議的暖身食物，高居榜首的是平價又方便料理的「生薑」，其次才是冬天最愛的「羊肉」。至於暖身物品當中，方便好帶的「暖暖包」還是聲量最高，不過比較環保的發熱衣、暖手寶也成功擠入榜單之內。

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▲觀察近期網路聲量最高的十大暖身食物，生薑高居第一，才是羊肉與牛肉。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲觀察近期網路聲量最高的十大暖身食物，生薑高居第一，才是羊肉與牛肉。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
網友熱議的暖身食材中，價格親民又可加入料理做提味的「生薑」聲量最高。生薑因富含薑辣素等能祛寒暖身、促進血液循環的營養素而備受討論。不少網友都說：「薑真的很棒，可以驅寒又能養生，料理必備的一項食材」、「薑的功能真的是非常多」等，但也有網友提醒大家，吃太多生薑會刺激胃部，當心還沒暖身就先胃痛了。

另外，入冬後吃肉補身絕對是小確幸，尤其最適合冬天的羊肉爐，暖暖的來一碗身心舒坦啊！因此羊肉就名列網友討論度第二高的食物，「天氣比較冷真的很適合吃羊肉爐，因羊肉本身就是祛寒溫補的食物」、「體質較寒者可多攝取羊肉」。另一種也是紅肉的牛肉（排名第四），因為養血又補腎，也是溫補的好食材之一，網友就大讚「天冷喝暖暖的牛肉湯，很幸福」。

其他網友熱議的食材包括紅棗（第三）、枸杞（第五）、山藥（第六）、辣椒（第七）、黑豆（第八）、當歸（第九）、桂圓（第十），也各受網友青睞與支持，看來秋冬吃補果然是門大學問，人人可都自有妙招啊。

▲網友討論聲量最高的暖身物品，暖暖包高居第一，其次是發熱衣與電暖器。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲網友討論聲量最高的暖身物品，暖暖包高居第一，其次是發熱衣與電暖器。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
另一方面，容易攜帶的隨身暖身小物，當然也是網友最愛討論的東西，其中暖暖包討論最熱烈高居第一，雖然便宜好用，但也有網友質疑並不環保，而支持的網友則建議「暖暖包裡的鐵粉可以加到盆栽裡做培養土」，但是否適當就見仁見智了。而另一種替代物品暖手寶，這次也擠入第五名，這種內建能自行發熱的充電式小物因為可以重複使用，被很多買不到暖暖包、或是嫌暖暖包不夠環保的朋友，拿來做取代的神物。

至於聲量排名第二的暖身小物則是發熱衣，但很多人卻在意美感問題，有人認為單穿發熱衣給人「衛生衣外穿」的感覺，但也有人認為「穿發熱衣才看起來瘦」「穿在裡面誰看到」，討論經常歪樓讓不少網友笑翻了。


這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，採用「社群大數據（social big data）」語意分析技術，分析近3個月來網路討論口碑與分析，所得出的調查結果。

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