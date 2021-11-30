暖身食物誰最神？羊肉只排第二　這物吃完立馬爆汗

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另外，入冬後吃肉補身絕對是小確幸，尤其最適合冬天的羊肉爐，暖暖的來一碗身心舒坦啊！因此羊肉就名列網友討論度第二高的食物，「天氣比較冷真的很適合吃羊肉爐，因羊肉本身就是祛寒溫補的食物」、「體質較寒者可多攝取羊肉」。另一種也是紅肉的牛肉（排名第四），因為養血又補腎，也是溫補的好食材之一，網友就大讚「天冷喝暖暖的牛肉湯，很幸福」。
其他網友熱議的食材包括紅棗（第三）、枸杞（第五）、山藥（第六）、辣椒（第七）、黑豆（第八）、當歸（第九）、桂圓（第十），也各受網友青睞與支持，看來秋冬吃補果然是門大學問，人人可都自有妙招啊。
另一方面，容易攜帶的隨身暖身小物，當然也是網友最愛討論的東西，其中暖暖包討論最熱烈高居第一，雖然便宜好用，但也有網友質疑並不環保，而支持的網友則建議「暖暖包裡的鐵粉可以加到盆栽裡做培養土」，但是否適當就見仁見智了。而另一種替代物品暖手寶，這次也擠入第五名，這種內建能自行發熱的充電式小物因為可以重複使用，被很多買不到暖暖包、或是嫌暖暖包不夠環保的朋友，拿來做取代的神物。
至於聲量排名第二的暖身小物則是發熱衣，但很多人卻在意美感問題，有人認為單穿發熱衣給人「衛生衣外穿」的感覺，但也有人認為「穿發熱衣才看起來瘦」「穿在裡面誰看到」，討論經常歪樓讓不少網友笑翻了。
這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，採用「社群大數據（social big data）」語意分析技術，分析近3個月來網路討論口碑與分析，所得出的調查結果。