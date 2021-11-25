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柴口海底郵局
因石朗的豆丁海馬郵筒廣受好評，今年鄉公所爭取預算，在柴口新設子母燕魚郵筒，母郵筒同樣在海底，但為了讓浮潛遊客也能投遞，子郵筒設置在潮間帶岸邊，成為綠島最新的話題景點。
柚子湖
海參坪北側的清幽處所昔日為一座小漁村，是以咾咕石砌成的傳統民宅，如今雖然荒廢依舊散發質樸美感。柚子湖附近的彎弓洞是島上最大的海蝕洞，還有翠湖、藍洞等特殊景觀區，是尋幽訪勝最佳探險祕境。
綠島燈塔
興建於1939年，高33.3公尺，座落在綠島西北岬中寮村，綠地、藍天與潔白的燈塔建構絕美的海岸風情畫，燈塔下方的潮間帶也是親子戲水區，深受遊客喜愛。
非炒不可海鮮食堂
南寮大街上的海鮮熱炒店林立，非炒不可餐廳以橘色的熱帶風格打造熱情豪邁的海島風情，店內除了常見的熱炒海鮮料理，也提供龍蝦大餐、蒸鮮魚、現撈生魚片等頂級美食。
寄居蟹房屋仲介所
是專為寄居蟹仲介房屋的地方，地上的貝殼都是為寄居蟹準備的新家，每一個都會刻上編號追蹤，如果你有機會到綠島玩，也可以帶一些乾淨的風螺或貝殼來這裡給寄居蟹寶寶們。
景點資訊
朝日溫泉
地址：台東縣綠島鄉溫泉路167號
電話：08-967-1133
時間：15:00-23:00
門票：200元
柴口海底郵局
交通：從南寮漁港騎機車沿著環島公路往北行，至柴口浮潛區即抵，母郵筒需深潛才能見到。
柚子湖
交通：從南寮漁港騎機車沿著環島公路往北行，過觀音洞景點續行約500公尺依指標左轉至海邊即抵。
非炒不可海鮮食堂
地址：台東縣綠島鄉南寮村126號
電話：08-967-1057
時間：11:00-14:00、17:30-21:00
寄居蟹房屋仲介所
地址：台東縣綠島鄉公舘38號
電話：089-671526
時間：09:00-18:00（每週二、三、四休）
防疫比照中央規定隨時調整。
這篇文章 綠島景點｜樂活慢遊綠島應該怎麼玩？ 除了泡湯你還可以去這些地方 最早出現於 行遍天下旅遊網