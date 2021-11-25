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綠島景點｜樂活慢遊綠島應該怎麼玩？　除了泡湯你還可以去這些地方

綠島景點｜樂活慢遊綠島應該怎麼玩？　除了泡湯你還可以去這些地方
綠島景點｜樂活慢遊綠島應該怎麼玩？　除了泡湯你還可以去這些地方

行遍天下旅遊網

2021-11-25 07:30:41

冬日來到綠島泡湯享樂，不管是唯美的綠島燈塔、有許多祕境的柚子湖或是南寮大街吃大餐，都讓人回味無窮。喜愛潛水的朋友也可以安排到柴口或石朗親手寄出特別的海底明信片。

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柴口海底郵局

因石朗的豆丁海馬郵筒廣受好評，今年鄉公所爭取預算，在柴口新設子母燕魚郵筒，母郵筒同樣在海底，但為了讓浮潛遊客也能投遞，子郵筒設置在潮間帶岸邊，成為綠島最新的話題景點。





柚子湖

海參坪北側的清幽處所昔日為一座小漁村，是以咾咕石砌成的傳統民宅，如今雖然荒廢依舊散發質樸美感。柚子湖附近的彎弓洞是島上最大的海蝕洞，還有翠湖、藍洞等特殊景觀區，是尋幽訪勝最佳探險祕境。





綠島燈塔

興建於1939年，高33.3公尺，座落在綠島西北岬中寮村，綠地、藍天與潔白的燈塔建構絕美的海岸風情畫，燈塔下方的潮間帶也是親子戲水區，深受遊客喜愛。



非炒不可海鮮食堂

南寮大街上的海鮮熱炒店林立，非炒不可餐廳以橘色的熱帶風格打造熱情豪邁的海島風情，店內除了常見的熱炒海鮮料理，也提供龍蝦大餐、蒸鮮魚、現撈生魚片等頂級美食。



寄居蟹房屋仲介所

是專為寄居蟹仲介房屋的地方，地上的貝殼都是為寄居蟹準備的新家，每一個都會刻上編號追蹤，如果你有機會到綠島玩，也可以帶一些乾淨的風螺或貝殼來這裡給寄居蟹寶寶們。



景點資訊

朝日溫泉

地址：台東縣綠島鄉溫泉路167號

電話：08-967-1133

時間：15:00-23:00

門票：200元

柴口海底郵局

交通：從南寮漁港騎機車沿著環島公路往北行，至柴口浮潛區即抵，母郵筒需深潛才能見到。

柚子湖

交通：從南寮漁港騎機車沿著環島公路往北行，過觀音洞景點續行約500公尺依指標左轉至海邊即抵。

非炒不可海鮮食堂

地址：台東縣綠島鄉南寮村126號

電話：08-967-1057

時間：11:00-14:00、17:30-21:00

寄居蟹房屋仲介所

地址：台東縣綠島鄉公舘38號

電話：089-671526

時間：09:00-18:00（每週二、三、四休）

防疫比照中央規定隨時調整。



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