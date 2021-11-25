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據國際文獻顯示，住院壓瘡發生率為8.4%、盛行率為12.8%，也就是平均每10名病人就有1名發生壓瘡。高醫整形外科主任黃書鴻醫師表示，壓瘡俗稱褥瘡，好發於臥床不動或肢體知覺異常病人，尤其是高齡臥床患者；一般壓瘡國際分為4級，到了3-4級的壓瘡已深及骨頭及肌肉，傷口需3個月以上、甚至更久時間的治療，可運用現代敷料及手術方式，如植皮、皮瓣重建手術來協助傷口癒合。
黃書鴻主任補充，壓瘡的預防不是常翻身或使用氣墊床就有效，目前醫學實證主張「組合式照護（Bundle care）」，才能達到預防的效果。
正確傷口清潔與換藥 遠距照護防壓瘡
高醫歐素妃傷口護理師說，長期臥床的病人，常因血液循環變差、神經逐漸遲緩，加上皮膚長期受壓迫，臂部容易長「壓瘡」（俗稱褥瘡）。這名90歲失智症老婦去年9月因高齡肌少症，四肢變得衰弱即開始臥床迄今，第一次看到她的傷口已有兩處，包括左髖骨處為4.5*4平方公分，呈乾掉的黑色焦痂傷口，另一個薦骨處可見到肌肉與骨骼，面積為7.5*11平方公分的4級壓瘡傷口，有壞死的腐肉，且出現異味及膿液。
立即指導外傭阿雅正確的傷口清潔與換藥技巧，並讓外傭反覆練習，確認其換藥技術的正確性。同時與她成為Line好友，請阿雅分享每天傷口的照片，提供傷口遠距照護。在外傭的配合照護下，傷口逐漸變小。
95%壓瘡可預防 減輕病患、家屬負擔
外科部郭耀仁教授表示，文獻指出，95%的壓瘡是可被預防的，高醫自2018年成立傷口照護中心，致力於慢性困難傷口如糖尿病足潰瘍、壓瘡等臨床照護與相關研究；成立至今已服務約3500人次困難傷口個案的照護。
資料來源：健康醫療網 長期臥床易致壓瘡！ 高醫傷口中心團隊視訊診療撫傷
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