我是廣告 請繼續往下閱讀
全球一年約有1500萬位早產兒誕生，而在台灣，每十名新生兒就有一個寶寶體重過輕。出生時低於1500公克的極低出生體重兒，比一般寶寶在認知、語言與動作發展上更易有遲緩情形，需依賴較多醫療照護與追蹤治療，所幸隨著醫療技術進步，九成以上的早產兒寶寶都能順利度過危機。
林口長庚紀念醫院新生兒加護病房林瑞瑩主任說，除了早產兒本身辛苦外，在旁焦心等待卻又無力幫忙的早產兒父母，也共同經歷了一段身心煎熬的時光，要感謝爸爸媽媽保持堅強，成為寶寶最踏實的後盾，才能讓寶寶健康長大。
疫情來襲也要施打常規疫苗 「這些疫苗」更重要 !
受新冠肺炎疫情影響，許多父母會擔心帶小孩前往醫療場所，依據疾管署去年4月初的統計，學齡前幼童適齡各項常規疫苗應接種劑次，分別降低了1-9％，此情形有可能反降低幼童免疫力，進而造成防疫缺口或引發該等疾病侵襲。
除了施打常規疫苗之外，江明洲主任提醒，早產兒對呼吸道疾病的預防尤其重要，因此爸爸媽媽可以多加留意下列疫苗，如：流感疫苗、13價肺炎鏈球菌疫苗及呼吸融合病毒疫苗，若早產兒寶寶符合公費施打條件且身體狀況允許，建議積極申請施打。
家族群聚儘量少 防止寶寶染疫從主要照顧者做起
寶寶無法施打新冠肺炎疫苗，要如何讓他遠離染疫風險？江明洲主任表示，目前統計數據看來，嬰幼兒新冠肺炎感染源多有家族群聚史，為避免寶寶染疫，主要照顧者除了做好個人衛生防護及接種新冠疫苗之外，以下事項也應注意：
（1） 外出返家後、更換衣物及盥洗後再接觸寶寶。
（2） 儘量避免親吻寶寶、對寶寶呼氣。
（3） 料理寶寶食物前務必洗手。
（4） 不與寶寶共用餐具、不以口餵食或共食。
（5） 不讓寶寶隨意接觸公共區域的物體表面。
另外，江明洲主任也指出，嬰幼兒染疫症狀雖多為輕症或無症狀，但還是要防範寶寶成為隱形傳播者，若寶寶出現微燒、呼吸急促、倦怠、胃口不佳、腹瀉及長疹子等情形，家長就應提高警覺並尋求專業諮詢。
資料來源：健康醫療網 避免寶寶染疫 主要照顧者「這幾項」要注意
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊