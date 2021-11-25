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敗血症致死率高達3成！　「智抗菌」助預測感染並快檢菌種

敗血症致死率高達3成！　「智抗菌」助預測感染並快檢菌種
敗血症致死率高達3成！　「智抗菌」助預測感染並快檢菌種

健康醫療網

2021-11-25 17:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】台灣敗血症患者中，每10萬人中就有287人死亡，致死率達29.2%。敗血症又名「沉默殺手」，是因為其病徵模糊且病因多元，故難以鑑別。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽針對日益氾濫的超級細菌問題，整合藥劑部、醫學檢驗部、醫研部、感染科、資訊室、人工智慧醫學診斷中心、大數據中心與智慧醫療科技創新中心AI能量，以全院跨科部資料開發智抗菌決策輔助系統，榮獲2021年臺北生技獎跨域卓越獎優等獎肯定。

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敗血症初期忽視  錯過黃金治療

周德陽院長表示，傳統上，住院患者發生感染症時，醫師基於救急，第一時間會依據自身經驗初步判斷可能的感染源，並投以相應的抗生素，故仍有一定比例的病患在發病初期無法確診，因而非常容易錯過黃金治療時間。

智抗菌平台問世  降低併發風險

大數據中心郭錦輯主任說，急診病人病情瞬息萬變，如何善用大數據分析快速判斷細菌性感染，正確使用抗生素來降低患者發生菌血症發生風險，是智抗菌平台的另一項功能；跨部門的醫療團隊開發之智抗菌平台，此平台集投藥建議、預測抗藥性與敗血症三大功能於一身。

人工智慧醫學診斷中心許凱程主任表示，利用深度學習技術開發「敗血症之人工智慧輔助醫療診斷系統」，協助醫師及早發現敗血症，提升存活率。

AI智慧　快速掌握用藥狀況

周德陽院長說，現行臨床醫學檢驗流程針對感染源進行菌種鑑定與微生物製劑敏感性試驗後，約需三到五天將檢測資訊提供給臨床醫師進行抗生素治療評估。而「智能抗藥性細菌快速預測系統」根據過往細菌鑑定與抗藥報告大數據，串接質譜儀資料，同時鑑定細菌種類及預判是否可能帶有抗藥蛋白，因此能將整個流程縮短為一小時，讓醫師與病人更快速掌握是否用對藥物，以降低醫療成本與致死率。



資料來源：健康醫療網 敗血症致死率高達3成！　「智抗菌」助預測感染並快檢菌種

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