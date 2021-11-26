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「心臟衰竭」聽起來可怕，但其廣義來說，就是患者心臟打出去的血液不夠供全身使用，進而漸進式地影響到多種器官。因器官血液供給不足，患者初期會較易疲憊，隨著病況發展，可能出現「喘」，及下半身、全身浮腫現象。
振興醫院心臟醫學中心心臟血管外科陽厚生醫師強調，「心臟衰竭不等於絕症」，隨著醫藥科技進步，有相當大比例的患者是能有效治療的，包括藥物治療、冠狀動脈介入治療等等，都能明顯延長患者壽命。
末期心衰竭 長效型心室輔助器免等待
當藥物治療、瓣膜置換都無法協助改善時，患者多已是末期心臟衰竭，陽厚生醫師表示，除了安寧療法外，現在主要有兩種最終治療選擇。
第一種是「心臟移植」，患者需符合國家心臟移植標準，但因目前等待捐贈者與心臟移植供應者比例仍是「僧多粥少」，等待時間不定性高，患者能否久等也是問題；第二種是發展已得醫界認可，且歐美國家有七成患者用其取代心臟移植作為最終治療的「長效型心室輔助器」，對於等待換心或是超過心臟移植年齡上限的患者是一大福音。
提升方便性 治療同時兼顧生活品質
長效型心室輔助器就像放置體內的人工幫浦，協助將血液從左心室經主動脈打入全身，進而舒緩心臟衰竭症狀。
陽厚生醫師說明，以往心臟衰竭取代治療，例如：葉克膜、短效左心室輔助器等等，患者移動範圍只能被侷限在病房內，沒有生活可言。長效型心室輔助器因為是全植入性，只有電池跟控制器在體外，因此患者不需待在醫院，甚至能回到工作崗位，大大改善生活品質。
陽厚生醫師也分享，根據最新研究統計顯示，植入長效型心室輔助器患者前3-5年的存活率，已與心臟移植相差無幾，是對末期心臟衰竭治療一個很大的鼓勵。
安全性獲醫界認證 提供患者「心」選項
振興醫院心臟醫學中心，藉由專業醫師團隊分工，多科別照護及追蹤病人用藥，讓心臟衰竭患者得到最適切的治療。而長效左心室輔助器作為治療新利器，經過十餘年的發展與進化，目前手術後存活率及安全性都已得到醫界認證，成為除心臟移植外，末期心臟衰竭患者強力的治療選項。
資料來源：健康醫療網 長效左心室輔助器 助心衰竭患者「重獲心生」
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