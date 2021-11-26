我是廣告 請繼續往下閱讀
諮商心理師全聯會媒體公關委員會委員陳劭旻解釋，心理諮商不是要對個案說教、談道理，或是強加灌輸諮商心理師本身的想法在個案身上，而是透過深度談話來讓個案進行思考及個人情緒探索，並以符合個案需求、價值觀和負責任的方式來面對人生難題。
每個人的個性相異，遇到事情時思考模式也不盡相同。陳劭旻舉例，有的人可能連續幾段感情不順遂，納悶「怎麼總是遇不到對的人？」，跟親友傾訴時也多會將重點放在對方做了些什麼，但以心理諮商的角度而言，每個人發生過的事情、背後的情感跟思考迴路都有其意義，重點不是個案遇到的人，而是「為什麼個案選擇這樣的人？」，從對話中了解個案的價值觀及其呈現方式後，也能讓他藉由回顧過往經驗，同時更加了解自己的想法。
找回獨立面對難題的能力 適時接受身心科醫師治療
陳劭旻說：「好的心理師，目的是讓個案獨立」，諮商心理師重視的是如何讓個案面對困難時更加彈性，從一次又一次的談話中磨練出個別面對難題的能力。
但面對較嚴重的心理疾病，已影響到患者包含血清素、多巴胺等體內激素時，陳劭旻強調，此時心理諮商效果有限，仍須優先尋求身心科醫師處理，藉由藥物幫助來緩解症狀，後續使用藥物治療配合心理諮商也是一個可以考慮的方式。
個別諮商保有私密性 團體諮商重互動交流
那我需要個別諮商還是團體諮商？陳劭旻表示兩者各有其優勢，個別諮商的好處在於可以針對個案本身做細節討論，同時保有私密性；團體諮商費用較低，成員之間交流互動機會多，可以聽到更多類似經驗者的想法，也較能緩解孤單、不被人所理解的感受，另外，當個案發現自己的經驗也許可以幫助到其他人時，更能將負面情緒做好的轉換，有時也能從中獲得寶貴經驗。
陳劭旻分享，團體諮商時也可讓多人共同演繹過往場景，或是未來可能發生的情節，例如「下星期要跟男友提分手，但擔心對方一求情就心軟」，藉由模擬對話，協助個案作立場轉換及預先準備，這個也是只有團體諮商能做到的事情。
現代社會生活壓力大 治病也要治心
現代生活社會壓力大、生活步調緊湊快速，心理諮商需求相較過往有過之而無不及，陳劭旻提醒，民眾若有心理諮商需求同時又有經濟考量，可多加利用公家資源至衛生局提供的心理諮商中心，安排免費諮商。
資料來源：健康醫療網 「心傷」走不出來？ 心理諮商協助從源頭改善
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊