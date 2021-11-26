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小三童迷3C近視年增300度！　新型「近視控制片」助踩煞車

小三童迷3C近視年增300度！　新型「近視控制片」助踩煞車
小三童迷3C近視年增300度！　新型「近視控制片」助踩煞車

健康醫療網

2021-11-26 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】小三陳姓男童從小喜歡玩3C產品，近視度數1年多狂飆快300度，因家長擔心隨著課業壓力變重，孩子近視度數增加太快，經與醫師討論後，決定透過軟式日拋特殊近視控制片治療，不但近視度數獲得控制，也讓家長放心許多。

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長效型散瞳劑治療　副作用造成不便

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師龔偉勛表示，兒童近視是育兒上最棘手的課題，父母無不希望能透過治療，減緩孩子近視度數加深，臨床上通常會先衛教建立良好用眼習慣，再以長效型散瞳劑治療，研究上證實能有效延緩近視加深，但會伴隨畏光、看近時模糊等問題，對喜歡戶外活動或閱讀的孩子較不方便。

硬式角膜塑型片　耐受度不佳、照顧不易

有些家長選擇讓孩子睡覺時戴硬式角膜塑型片，透過夜間配戴時讓角膜弧度改變，不僅白天暫時抵銷原本近視度數，統計長期結果，還可控制近視度數增加，但因使用耐受度不佳、照顧不易，且需根據度數訂製、費用較高昂，令許多家長卻步。

軟式日拋近視特殊控制片　便利、異物感低

龔偉勛主治醫師說明，過去經過大型國際研究驗證的近視控制治療，只有上述兩種，近期軟式日拋近視特殊控制片先後通過美國及台灣食藥署許可，於白天配戴，可有效降低近視加深速度，每天用完即丟不必清洗，且鏡片材質為軟式，異物感大幅減少，會依據孩子的近視度數給予鏡片；建議9歲以上的孩童配戴，且需定期回診追蹤，根據度數變化給予下一個療程的鏡片。

遵循3010原則　有效控制近視度數

控制兒童近視的方法多元，並無好壞之分，龔偉勛主治醫師提醒，家長替孩子選擇治療方式時，應綜合參考孩子的眼睛各項條件檢查、生活習慣，經與醫師詳細討論後再做決定。

另外，近視兒童應遵循3010原則，用眼30分鐘、休息10分鐘，看書保持35-40公分距離，每天至少2小時室外活動，才能有效控制近視度數。



資料來源：健康醫療網 小三童迷3C近視年增300度！　新型「近視控制片」助踩煞車

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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