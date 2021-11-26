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臺北市立聯合醫院松德院區針對難治型藥癮個案，提供多元且密集的成癮防治特別門診、心理治療、職能治療、藥物諮詢、家庭評估與治療等全面性日間照護復健處置與長期追蹤服務。
另與法務部矯正署臺北少年觀護所合作，也與臺北市立聯合醫院全觀式社區預防暨心理健康中心及新北市政府衛生局合作，提供182名高成癮風險少年個別簡短介入，及視個案需要轉介醫療與持續追蹤服務，以即早提供醫療介入。
發展實證藥癮醫療模式 降低復發機率
衛生福利部嘉南療養院發展之多元處遇服務與治療模式，包含本土化正念預防復發、職業賦能與水川繪畫敘事、家族治療與親職牌卡藝術、降低汙名化物質使用疾患團體心理治療，及酬賞管理制度等，經治療後之藥癮個案整體生活品質(WHO-QoL)顯著提升且憂鬱程度(BDI)顯著改善。
此外，完成正念預防復發團體課程者，除自我覺察感顯著增加，尿檢毒物檢驗結果皆呈現陰性，顯示此治療模式有助協助藥癮個案恢復正常生活型態，減少復發風險。
整合資源共同照護 藥癮治療服務多元化
為解決花東地區地理位置狹長及藥癮醫療資源不足與不均等問題，衛生福利部玉里醫院跨域連結衛政、司法、醫療機構等單位，除成立緩起訴藥癮分流門診，透過一致性的評估標準，提供不同成癮風險者適切處遇，並針對高成癮風險個案轉介至衛生福利部指定藥癮戒治機構治療，以將有限資源發揮最大應用效益。
戒癮不孤單 醫療來幫你
為減輕藥癮個案之成癮醫療經濟負荷，衛生福利部每年亦辦理「藥癮治療費用補助方案」，具藥癮困擾者應即早就醫接受治療，由專業醫療團隊共同協助藥癮個案重新找回自己的健康人生。
資料來源：健康醫療網 藥癮損腦、復發性高！ 6家示範中心攜手布建醫療網絡
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