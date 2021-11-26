全校第1名如何唸書？學霸出面曝「秘訣」：回家沒看過書
求學時期總有些小孩成績特別好，而有些卻怎麼努力也達不到排名前幾。就有網友好奇發問，到底要怎麼讀才能擠進前半段，那些常常說自己回家沒唸書的人，是真的都沒有在看書嗎？
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 21:23:16
根據原PO於《PTT》發文表示，自己求學時期在國中以後成績就沒進過前半段，常常問班上前幾名的同學如何讀書，才能取得那麼好的成績，而他也統整出2種類型，第一種就是狂讀死背讓成績網上，另一種則是宣稱自己都隨便看一下，頂多上課認真聽，回家也不會去補習班，讓原PO疑惑的問「這種類型的學生回家到底有沒有偷看書？」
貼文一出引來許多學霸表示，比起回家苦讀重點是在學校要認真聽課，「上課認真聽，回家沒在讀+1」、「就真的上課認真，回家假日寫參考書就第一名了」、「國小國中的話，真的上課認真就差不多了」、「沒，上課認真很重要」、「我就是上課就聽懂，回家根本不用看」、「大學前上課認真聽都蠻夠用的了」、「沒有唸過，上課就聽懂了」。
但也有不少網友表示，上課認真聽回家不複習僅限於國中以下，「我國中班排前三回家只做家庭作業，高中第一志願一樣這樣讀就倒數了」、「國中沒在唸，有考試回家才會看，沒考試就上課聽聽而已沒補習，但高中就不行這樣了」、「高中有，要一直看書！我不是天才抱歉」、「認真說 天份70% 認真30%，但有天分的人如果都不讀其實也沒用」。（編輯：鍾怡婷）