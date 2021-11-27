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27歲染愛滋、子宮頸癌人生跌谷底　盼用「愛」勇敢追夢

27歲染愛滋、子宮頸癌人生跌谷底　盼用「愛」勇敢追夢
27歲染愛滋、子宮頸癌人生跌谷底　盼用「愛」勇敢追夢

健康醫療網

2021-11-27 14:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】今年32歲的Victoria，在2016年2月確診感染愛滋病，2020年更確診子宮頸癌，接二連三的衝擊以及親友間的誤解，曾讓她身心如支離破碎般痛苦，「妳如果不好好治的話，妳就死路一條。」這是Victoria確診時聽到的第一句話，「那時晴天霹靂，雖然我根本不知道什麼是『愛滋』，但我只記得『我要死了，馬上就要死了』，很害怕、很崩潰。」這也是許多愛滋感染者所面對的真實情況。

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2015年剛從國外返國的Victoria，某次與家人外出運動時，因突發性休克，不僅呼吸窘迫、意識模糊；而後至心臟門診，才查出患有先天性二尖瓣膜脫垂，胸腔X光檢查中也發現不明原因的肺浸潤；半年內陸陸續續反覆低燒、呼吸困難，於進一步檢查才確診肺結核與愛滋感染。



▲熱愛旅居世界各地的Victoria感染愛滋後，曾感自己猶如籠中鳥，失去夢想。

「愛滋」阻礙了夢想　外界刻板印象成心裡最沉重的傷

「曾經我還有很多夢想，也準備好出國工作，面對死亡的威脅，想翱翔的心被禁錮起來。我變得自暴自棄、情緒低落且難以控制，但是好險，那時候我的家人們很關心、支持我，陪我就醫、承擔我的壞情緒」，Victoria平靜地說著確診後的點點滴滴。但是「愛滋標籤」仍在彼此心中，成為日後衝突導火線。

Victoria回憶，那時填寫醫院的個案問卷，許多題目讓人感到難堪，例如：是否有吸毒與共用針具、性生活狀況等，填寫當下我深刻感覺被當成毒蟲、性混亂的人。因心中不舒服導致與親戚發生口角，衝突當下親戚脫口而出「這種『髒病』，看誰還會要妳？妳還能去哪裡工作？」這句話錐心刺骨，但她仍不知道究竟是哪個環節出錯了，並產生很多不好的想法。

▲「愛滋」不是人生阻礙，我仍期待再次旅居世界 – Victoria



正向迎擊子宮頸癌　卻不敵「醫療歧視」眼光

Victoria在2020年被診斷出子宮頸癌，當大家擔憂她會再度崩潰時，卻反而是平靜正向的面對處理，「其實一路以來，我是幸運的。我的家人給我很多支持，而我也開始更在乎自己內心的聲音。透過基督耶穌與家人的力量，我感到平安、感覺自己是被愛的。」但是儘管Victoria已釋然，不受尊重的婦科檢查經驗也讓她印象深刻。

「就在等候婦科進一步的切片檢查時，聽到醫護人員一邊鋪著醫療用布，一邊說『嘖，又來了一個』」Victoria當下很錯愕，感覺遭到鄙視，一心想要逃離現場。在回到原感染科門診與個管師反應後，個管師替她申訴反應，「這讓我更加切身感受感染者朋友所遭遇的困境」希望以自身經驗鼓勵感染者，遭遇到非善意的對待不要悶著，勇敢向身旁的朋友與個管師傾訴、尋求幫助，我們都是值得更好的對待。

現在愛滋治療相當進步，只要感染者穩定服藥治療，病毒量極低，不會造成感染也能懷孕生子，可以回歸很好的生活；服藥亦不受空間時間限制，Victoria可以再次旅居世界各國，將溫暖、善意傳給更多的人。開朗勇敢的她，殷切期盼，民眾、醫療人員都能給感染者更多同理，傾聽女性感染者的故事與情緒，用「愛」讓感染者活得更加自在。



資料來源：健康醫療網 27歲染愛滋、子宮頸癌人生跌谷底　盼用「愛」勇敢追夢

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