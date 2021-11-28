COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

寶寶在肚子裡會哭嗎？　他可能正進行「哭的練習」

寶寶在肚子裡會哭嗎？　他可能正進行「哭的練習」
寶寶在肚子裡會哭嗎？　他可能正進行「哭的練習」

健康醫療網

2021-11-28 10:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】常聽到有人分享懷孕時聽到胎兒在肚子裡發出哭聲，也有人將之視為胎兒的求救訊號，但事實上，胎兒並沒有辦法在母體內發出「哭聲」，但是有可能正在進行「哭的練習」。2005年發表的期刊《Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition》即提出，研究時給予33週大的胎兒些微振動及聲音刺激，可從超音波影像觀察到胎兒有張開嘴、下巴內縮、胸口明顯上升、頭向後倒，最後下巴顫動的動作，類似於「哭」的面部情緒表現，而全體受試個案中，約有近６%胎兒出現相似行為。

我是廣告 請繼續往下閱讀
子宮充滿羊水　缺少空氣無法發聲

英國杜倫大學發展心理學家Nadja Reissland說，如果要說胎兒在子宮裡會哭，要看如何定義哭泣。若僅將哭泣定義成強力感覺與情緒的表現，如尖叫、大聲喊叫，那可以很絕對的說「胎兒在子宮內並不會哭」，因為在充滿羊水的子宮內，胎兒肺部沒有空氣可以吸入、呼出，也就是聲帶無法與空氣共振的情形下，沒辦法發聲，必須等到他們第一次接觸到外界空氣才能進行第一次哭泣。

超音波技術進步　提供發展學研究可能性

孕婦能夠感受到胎動，但並無法得知胎兒細部的表情變化，超音波科技的進步，讓學者得以一探究竟子宮內的奧秘，並讓父母更加了解胎兒在子宮內的成長。一般胎兒約24-35週大時，可藉由超音波觀察到表情變化，並且表情豐富度、複雜度會隨懷孕週期而增加。

Nadja Reissland與其研究團隊藉由4D超音波及3D影像畫面，觀察6-9個月大的胎兒行為，並且分析其面部表情的發展，提出胎兒出現這些類似於哭臉、笑臉的面部表情，可能是胎兒出生能立刻嚎啕大哭的先決條件。另外Nadja Reissland也說明，他們的研究過程中並沒有給予胎兒任何刺激，因此無法確認這些類似哭泣的表情是否代表胎兒痛苦或不適。

出生後第一哭　胎兒時期即開始練習　

嬰兒誕生後，面部表情在父母與其孩子之間的溝通，扮演相當重要的角色，而胎兒出生前的細微表情變化，可能可以視為運用面部肌肉的練習，讓胎兒在出生後更能表達情緒。

Nadja Reissland表示，進行這些研究的目的，是希望能藉由觀察胎兒表情變化，來提供研究員一個更有用的方式，在孕期去辨認胎兒是否有發展遲緩或是其他健康問題。Nadja Reissland說，發展遲緩或有健康問題的胎兒，可能有較高機率不出現表情變化。

了解正常發展進程　父母可平常心以待

但如果產檢時總是看到寶寶面無表情，民眾也不用過度擔心，嬰兒的面部表情能力雖然在出生前幾週就開始發展，但出生後面部表情的發展，也可從與他人的互動或社會環境中學習。

Nadja Reissland說，嬰兒在八週以前不會模仿或從他人身上學到「笑」。而要發出咯咯笑的聲音也要到大約4-6個月之後，且胎兒不會產生淚液，流淚也要等到約出生四週後，淚腺發展到可以凝結淚珠時，因此對於孩子的情緒表達，父母不需操之過急。

文章來源：《Live Science》Do babies cry in the womb?



資料來源：健康醫療網 寶寶在肚子裡會哭嗎？　他可能正進行「哭的練習」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
62.98%37.02%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
59.17%40.83%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.51%59.49%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
58.35%41.65%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀