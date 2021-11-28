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英國杜倫大學發展心理學家Nadja Reissland說，如果要說胎兒在子宮裡會哭，要看如何定義哭泣。若僅將哭泣定義成強力感覺與情緒的表現，如尖叫、大聲喊叫，那可以很絕對的說「胎兒在子宮內並不會哭」，因為在充滿羊水的子宮內，胎兒肺部沒有空氣可以吸入、呼出，也就是聲帶無法與空氣共振的情形下，沒辦法發聲，必須等到他們第一次接觸到外界空氣才能進行第一次哭泣。
超音波技術進步 提供發展學研究可能性
孕婦能夠感受到胎動，但並無法得知胎兒細部的表情變化，超音波科技的進步，讓學者得以一探究竟子宮內的奧秘，並讓父母更加了解胎兒在子宮內的成長。一般胎兒約24-35週大時，可藉由超音波觀察到表情變化，並且表情豐富度、複雜度會隨懷孕週期而增加。
Nadja Reissland與其研究團隊藉由4D超音波及3D影像畫面，觀察6-9個月大的胎兒行為，並且分析其面部表情的發展，提出胎兒出現這些類似於哭臉、笑臉的面部表情，可能是胎兒出生能立刻嚎啕大哭的先決條件。另外Nadja Reissland也說明，他們的研究過程中並沒有給予胎兒任何刺激，因此無法確認這些類似哭泣的表情是否代表胎兒痛苦或不適。
出生後第一哭 胎兒時期即開始練習
嬰兒誕生後，面部表情在父母與其孩子之間的溝通，扮演相當重要的角色，而胎兒出生前的細微表情變化，可能可以視為運用面部肌肉的練習，讓胎兒在出生後更能表達情緒。
Nadja Reissland表示，進行這些研究的目的，是希望能藉由觀察胎兒表情變化，來提供研究員一個更有用的方式，在孕期去辨認胎兒是否有發展遲緩或是其他健康問題。Nadja Reissland說，發展遲緩或有健康問題的胎兒，可能有較高機率不出現表情變化。
了解正常發展進程 父母可平常心以待
但如果產檢時總是看到寶寶面無表情，民眾也不用過度擔心，嬰兒的面部表情能力雖然在出生前幾週就開始發展，但出生後面部表情的發展，也可從與他人的互動或社會環境中學習。
Nadja Reissland說，嬰兒在八週以前不會模仿或從他人身上學到「笑」。而要發出咯咯笑的聲音也要到大約4-6個月之後，且胎兒不會產生淚液，流淚也要等到約出生四週後，淚腺發展到可以凝結淚珠時，因此對於孩子的情緒表達，父母不需操之過急。
文章來源：《Live Science》Do babies cry in the womb?
資料來源：健康醫療網 寶寶在肚子裡會哭嗎？ 他可能正進行「哭的練習」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊