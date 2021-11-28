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而「免疫力」來自於「免疫系統」，也就是人體的防禦能力，來自於體內一道防禦的城牆。這座城牆如果堅固而踏實，當病毒或細菌入侵時，就不易瓦解。反之，當這個城牆變得脆弱，或是不堪一擊時，人體自然生病。可見免疫系統是保障人體健康的重要屏障，它不只抵抗外來的入侵；同時，也是維持體內和諧、平衡，擔任糾察隊的重要系統。
也就是免疫系統這道城牆，如果功能不全，身子就容易出現感染，甚至會誘發癌症，這不得不讓我們正視「免疫」這回事。
免疫系統的組成
人體有抵禦外部病菌，使之免於生病，或是減少生病的能力，這個能力我們稱為「免疫力」。免疫力來自於我們的免疫組織，而免疫組織則源於淋巴球的聚集地，在這些聚集地，負責了淋巴球的分化與成熟。
如果把免疫力想像成一個國家的軍力，那麼淋巴球的聚集地就是軍隊的駐紮之處，在這些地方，負責士兵的訓練。
而免疫系統由免疫器官、免疫細胞以及免疫分子所組成。免疫器官包含了脾臟、骨髓、胸腺、淋巴結、扁桃體等；而免疫細胞包括了像是淋巴細胞、吞噬細胞；免疫分子則有淋巴因子、免疫球蛋白、溶菌酶等等。
先天性及後天性免疫系統
人體的免疫系統簡單來說，可以分為先天性免疫系統，和後天性免疫系統兩大系統。而這兩種免疫系統，為我們提供了不同的免疫能力。
先天性免疫系統，它是一種能夠迅速反應的抗感染作用，不過這種作用，卻無法提供持久的保護性免疫。也就是，先天性免疫系統，它可以立即發揮效果，卻無法長期維持作用。跟先天性免疫系統比起來，後天性免疫在跟特定病原體接觸後，能夠產生針對特定病原體的免疫反應。
先天性免疫系統就像是反應敏捷的士兵，遇到敵人，當下能夠發揮作用。但是如果想要有智慧的解決病菌的話，就得靠後天性免疫這種參謀去了解病原體，知道它的特性之後，再產生「免疫反應」。
因為兩者不同的特性，所以先天性免疫系統又稱非特異性免疫、固有免疫、非專一性防禦；而後天性免疫，又稱為適應性免疫、專一性防禦。而在這個「免疫反應」的過程，在這裡粗略分為「體免疫」和「細胞免疫」兩種反應。
白血球的分身──淋巴球與顆粒球
現在我們來看「細胞免疫」。能夠保護我們的身體，使之免於疾病危害的細胞，我們較為熟悉，也是最基本的免疫細胞，就是白血球了。白血球還有「淋巴球」跟「顆粒球」兩種類型，各有不同的作用。比較大的細菌，就由顆粒球來對付；比較小的病毒，就由淋巴球透過抗體的免疫反應來抵擋。顆粒球則掌控著吞噬系統、淋巴球則掌控免疫系統。
細胞們可是很聰明，懂得分工合作，才能達到最好的防禦效果。就算只有一種感染的症狀，但人體卻需要動用到顆粒球和淋巴球，而這兩種細胞群的比例，則由自律神經系統所調節。所以自律神經系統如果失衡的話，免疫力也會失衡。
這些免疫細胞透過十分精密的調整機制，才有辦法去對抗無所不在的細菌及病毒，而最近的研究發現在這些細微而複雜的免疫系統中，粒線體扮演了十分重要的角色。
而自2019 年底爆發的新型冠狀病毒（COVID-19），在全球延燒肆虐至2021 年的同時，了解粒線體、了解它與人體的免疫系統的關聯，更顯重要了。
本文節錄自《探索生命能量的來源 細胞大電廠：粒線體的奧祕》
1. 「台灣百大良醫」王剴鏘醫師與「台灣粒線體公司董事長」鄭漢中博士的合作撰著，介紹「養護粒線體」的新興科學
2. 以深入淺出的說明，抽絲剝繭地認識看不見、摸不著的粒線體，並提供生活化的粒線體養護方法
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資料來源：健康醫療網 戰勝病毒的關鍵 精密免疫系統中的粒線體
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