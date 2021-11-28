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嬤陪孫散步右腿痛到彎腰　就醫驚見「股骨頭壞死」

嬤陪孫散步右腿痛到彎腰　就醫驚見「股骨頭壞死」
嬤陪孫散步右腿痛到彎腰　就醫驚見「股骨頭壞死」

健康醫療網

2021-11-28 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】65歲洪女士退休後在家含飴弄孫，每天推嬰兒車帶孫子到公園玩耍，但近半年走路經常感到右邊髖部異常疼痛，且痛到走路都有困難，透過各種保守療法均不見效，赴醫檢查確診為股骨頭缺血性壞死，接受人工髖關節置換術治療後，疼痛狀況大幅改善。

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股骨頭壞死　女性發生因不明居多

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師蔡孟學表示，股骨頭壞死好發於30~50歲的青壯年，創傷性原因為股骨頭部位脫臼或合併骨折造成，非創傷性與酗酒和使用類固醇有關，其中約10%~15%為原發性病人，既無創傷史，也無相關疾病；男性患者治病原因多為飲酒，女性則以不明原因居多。  

非侵入性治療效果不佳　考慮手術治療

蔡孟學主治醫師指出，目前針對股骨頭缺血性壞死的治療包含非侵入性治療與手術治療，前者包括改善生活習慣、藥物、體外震波治療和高壓氧治療，若上述治療效果不佳，就須進一步採取手術，例如核心減壓手術或人工髖關節置換等。

不過，由於臨床上股骨頭缺血性壞死的病人，發病年紀相較於退化性髖關節炎來得年輕，且正值高度功能需求的年齡，因此早期（第一、第二期）患者，會建議透過核心減壓手術治療，但如接受過各種非侵入性療法，或是核心減壓手術後仍無法改善症狀者，則會透過人工髖關節置換術改善疼痛感。

多項因素影響預後　早期發現可避免人工髖關節置換

當診斷出股骨頭缺血性壞死時，其臨床分期、壞死的部位及大小、是否為酒精或類固醇所引起、是否合併後天免疫缺乏症候群等疾病，均會影響各種治療的預後。

蔡孟學主治醫師建議，依照目前的研究證據顯示，手術治療仍為主流，早期發現仍可期待核心減壓手術的療效，第三、第四期的患者則施以人工髖關節置換術，以期達到解除疼痛，並恢復行走、負重等功能。



資料來源：健康醫療網 嬤陪孫散步右腿痛到彎腰　就醫驚見「股骨頭壞死」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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