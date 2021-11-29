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防移民船難重演　歐盟派機日夜監看英吉利海峽

▲法國今天宣布，歐盟所屬邊界管理署將派機24小時監看英吉利海峽移民渡海情況。圖為先前停靠意大利、載有800名移民的「海洋之眼4號」（Sea Eye 4）。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國今天宣布，歐盟所屬邊界管理署將派機24小時監看英吉利海峽移民渡海情況。圖為先前停靠意大利、載有800名移民的「海洋之眼4號」（Sea Eye 4）。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-29 14:14:49

（中央社法國加萊28日綜合外電報導）法國今天宣布，歐盟所屬邊界管理署將派機24小時監看英吉利海峽移民渡海情況。英吉利海峽4天前發生移民沉船造成27人罹難，法國敦促歐洲夥伴協助打壓人口販運。

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法新社報導，法國、德國、荷蘭與比利時負責移民事務的部會首長今天於法國北部加萊港（Calais）開會；英國在意外發生後在防止移民偷渡一事與法國互罵，未受邀出席這次部長會議。

4國部長同意「強化合作」以防止人蛇集團讓移民冒險渡海。英法之間的英吉利海峽雖狹窄，但海上波濤詭譎，人蛇集團常草草準備簡易船隻和救生衣就讓移民集體渡海。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）宣布，歐洲國際邊界管理署（Frontex）將派偵察機「日夜」協助法、荷、比的警方執法。

今天會議一開始，達馬南對船難造成27死致哀，「我們無法接受再有任何人因此喪生」24日一艘搭載移民的橡皮艇從法國出發駛往英國，在穿越英吉利海峽時橡皮艇漏氣沉沒，導致27人死於冬季冰冷海水。

今年以來約有2萬6000人從法國乘船偷渡英國。

這場會談的重點本應在達馬南和英國內政大臣巴特爾（Priti Patel），英法兩國先前矢言合作處理今年來渡海人數激增問題。

但事發後英國首相強生以公開信的方式對法國指指點點，法國總統馬克宏反批強生「未嚴肅看待」問題，還借題發揮把事情政治化。

巴黎方面對強生將問題推給法方惱怒，且強生致函馬克宏，但在馬克宏收到信前，強生便先在推特（Twitter ）帳號上將信函全文公開。法國取消巴特爾與會，理由是英國不符外交禮節，兩國關係降到新低點。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1101129

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