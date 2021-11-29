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王品集團備妥6.5億元等你拿　12月起消費滿額直接換現金

▲王品推出「政府拚振興、王品發現金」活動，即將進入第二波消費換現金，業者初估需備妥6.5億元現金供全台門市兌換。（圖／NOWnews資料照）
▲王品推出「政府拚振興、王品發現金」活動，即將進入第二波消費換現金，業者初估需備妥6.5億元現金供全台門市兌換。（圖／NOWnews資料照）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-29 14:41:18

為響應行政院振興五倍券政策，王品集團加碼推出「政府拚振興、王品發現金」活動，分作兩階段在王品集團旗下21品牌、275家門市進行。第一階段於9月27日至11月30日，消費滿千元就送「王品振興金500元兌換券」2張，於第二階段12月1日開始時，只要消費1500元、加上1張「王品振興金500元兌換券」，就可以現場領回現金500元，依此類推無上限。還沒掌握優惠的民眾快趁這2天去吃一波，趕上12月第二階段開始發現金，王品初估需備妥6.5億元現金供消費者領兌。

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王品集團延續去年三倍券「王品幫你付1000元」活動好評；今年「政府拚振興、王品發現金」活動，自9月27日開始至今，已發出121.4萬張現金兌換券，較去年增加126%。第一階段活動將在明（30）日結束，預估將突破發放130萬張現金兌換券。

▲據業者統計，第一階段擁有最多兌換券的會員高達147張，消費金額超過7萬元，堪稱王品集團VIP。（圖／王品集團提供）
▲據業者統計，第一階段擁有最多兌換券的會員高達147張，消費金額超過7萬元，堪稱王品集團VIP。（圖／王品集團提供）
第二階段活動將於12月1日起至111年1月28日止，只要消費滿1500元、加上「王品振興金500元兌換券」1張，就能現場換現金500元（部分商場門店以現場折抵消費為主），滿3000元加上2張「王品振興金500元兌換券」，可換現金1000元，依此類推無上限（詳細規範請依活動說明為主）。初步換算需要準備6.5億元現金，派送至全台門店供消費者領兌。

而第二階段成功使用「王品振興金500兌換券」兌換現金的會員，還可參加週週抽瘋點數活動，每成功兌換1張即可獲得抽獎機會1次，若使用2張則有2次抽獎機會，以此類推。每週抽出10名幸運會員、共計90名，每位可再獲得免費瘋點數888點（1點可折抵1元）。

▲王品集團年年開設新品牌，在今（2021）年3月在西門商圈蛋黃區開幕燒肉吃到飽品牌肉次方後，又在5月於中華路上開張台式火鍋品牌。（圖／記者黃仁杰攝）
▲王品集團年年開設新品牌，在今（2021）年3月在西門商圈蛋黃區開幕燒肉吃到飽品牌肉次方後，又在5月於中華路上開張台式火鍋品牌。（圖／記者黃仁杰攝）
官方表示根據「王品瘋美食App」統計，第一階段活動共有近26.4萬位會員領有現金兌換券，其中擁有最多兌換券的會員高達147張，消費金額超過7萬元，堪稱王品集團VIP。

據悉，王品去年三倍券活動，統計發出7500萬現金、兌換率28%。受到不少顧客反應，於活動結束後仍有許多現金兌換券來不及使用，王品今年從善如流，新開發App「轉贈」功能，會員可以將沒用完的「王品振興金500元兌換券」，送給同為瘋美食會員的親友使用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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