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Omicron R0值50？ 指揮中心：持保留態度
新型變異株Omicron擴散多國，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享，依據美國流行病專家Dave Greenidge初步估計「Omicron初步估計的R0值= 50」，更表示比痲疹病毒（R0 = 18 ) 和一般季節感冒病毒（R0 = 1.3）高出太多。
而醫療應變組副組長羅一鈞對此說法表示，南非現有資料非常少，因此就此推估出來的數字較為極端，目前已知的病毒中並沒有高達R0值50，麻疹病毒平均是18，是否有冠狀病毒R0值可到50，對此「比較保留」。羅一鈞表示之後若有相關報告，會再向大家說明，不過目前專家們認為傳播力應該比Delta多一點，但應該不到50。
疫苗保護力隨時間下降 建議打第二劑後6個月追加第三劑
指揮中心表示，28日召開的專家會議中建議，為積極因應COVID-19變異株對國內防疫造成的威脅、降低染疫重症風險，建議已完成2劑疫苗接種的65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者，於第二劑6個月後追加第三劑疫苗。其他滿18歲以上的民眾，可以評估自身感染的風險，經醫師評估後接種第三劑疫苗，提升保護力。
指揮中心說明，疫苗保護力會隨著時間逐漸下降，加上病毒不斷變異，即使完成兩劑疫苗也可能有突破性感染，因此建議已完成兩劑接種疫苗之民眾，於6個月後接種第三劑COVID-19疫苗。目前國外對於第三劑接種廠牌無明確建議，指揮中心將持續收集相關臨床試驗、研究數據及各國接種建議，並視情況規劃接種作業。
對於即將到來的跨年活動，指揮中心表示，主辦單位應遵守相關防疫規定，如於活動場所提供足量手部清消用品、提供廁所消毒頻率，並設有醫療應變措施、場內不得販售飲食、不得販售無座位票；活動期間應全程配戴口罩等。也提醒居家簡易、居家隔離、自主健康管理者、有發燒及相關症狀者，不得參加活動，違反者將重罰。
資料來源：健康醫療網 防堵Omicron變異株 打滿兩劑6個月後建議打第三劑
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