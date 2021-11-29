COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

桃園市購車優惠再加碼 防疫英雄最 9 折再享 8,000 元補助金

▲ 桃園市購車優惠再加碼 防疫英雄最 9 折再享 8,000 元補助金
▲ 桃園市購車優惠再加碼 防疫英雄最 9 折再享 8,000 元補助金

2GameSome - 有車賞

2021-11-29 17:25:00

桃園市長鄭文燦宣布多項電動機車購車加碼優惠，包括「防疫英雄專案」和「振興加碼補助金提高至 8,000 元」。Gogoro 也共同響應，讓防疫英雄最高可享有原車價 9 折的購車優惠，同時仍可享有桃園市「電動機車 Easy 購方案」，也就是最高 27,000 元的各項補助金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園市長鄭文燦表示，為體恤疫情期間所有防疫英雄的辛勞，桃園市政府特別推出「防疫英雄專案」， 包括​​醫護、防疫旅館、防疫車隊等工作人員，皆可享有購買電動機車 95 折的購車優惠，限量 1,000 輛。Gogoro 共同響應「防疫英雄專案」，針對桃園市政府認定的防疫英雄1，同步加碼提供全車系 5% 購車優惠，等於這群防疫英雄可立即享有 9 折購車優惠。

桃園市長鄭文燦表示：「桃園市政府將持續推動電動機車多項購車優惠，不僅桃園市民購買電動機車，能額外獲得 8,000 元的振興加碼補助金，防疫英雄購車專案在 Gogoro 的共襄盛舉下，更可以享有 9 折優惠，因此期盼市民一起響應，大幅降低燃油機車所造成的空氣污染，並帶動桃園城市轉型、進步，成為綠色模範城市。」

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森指出：「感謝鄭文燦市長大力推動桃園市成為『電動機車之都』，自 2015 年至今，桃園市的電動機車總掛牌數已經突破 92,084 輛，且電動機車的累計銷售佔比達到 16.13%2，這兩項數字都高居全台之冠，代表桃園市一直是全台電動機車政策的領頭羊。Gogoro 曾經捐贈電動機車提供桃園市政府進行防疫，也非常榮幸能夠配合桃園市政府的政策，決定同樣提供百分之五的購車優惠，要共同感謝防疫英雄們，也要讓桃園市成為綠色智慧城市。」

北北桃皆祭出電動機車振興加碼補助方案 $8,000 元　快把握年度購車最佳時機

自 10 月起，桃園市率先祭出配合振興卷的購買電動機車加碼優惠，桃園市今日宣布再加碼！自即日起至 12/31，桃園市民只要使用「電動機車 Easy 購方案」，除了能獲得高達 8,000 元的振興加碼補助金，再加上桃園市政府以及中央政府的各項補助，放大桃園市民汰舊換新購買電動機車購車金最高 $32,000 元。

隨著北北桃皆提出電動機車加碼補助方案，即日起至 12/31「Gogoro Super Sale 超級購車季 」搭配政府補助與振興加碼，購買 Gogoro 電動機車加碼電池資費折抵優惠，專案最高可折抵 $35,600 元3，詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2021-nov-supersale/ 

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
56.74%43.26%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
54.25%45.75%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.59%59.41%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
55.24%44.76%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀