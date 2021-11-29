▲ 桃園市購車優惠再加碼 防疫英雄最 9 折再享 8,000 元補助金

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桃園市長鄭文燦表示：「桃園市政府將持續推動電動機車多項購車優惠，不僅桃園市民購買電動機車，能額外獲得 8,000 元的振興加碼補助金，防疫英雄購車專案在 Gogoro 的共襄盛舉下，更可以享有 9 折優惠，因此期盼市民一起響應，大幅降低燃油機車所造成的空氣污染，並帶動桃園城市轉型、進步，成為綠色模範城市。」
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森指出：「感謝鄭文燦市長大力推動桃園市成為『電動機車之都』，自 2015 年至今，桃園市的電動機車總掛牌數已經突破 92,084 輛，且電動機車的累計銷售佔比達到 16.13%2，這兩項數字都高居全台之冠，代表桃園市一直是全台電動機車政策的領頭羊。Gogoro 曾經捐贈電動機車提供桃園市政府進行防疫，也非常榮幸能夠配合桃園市政府的政策，決定同樣提供百分之五的購車優惠，要共同感謝防疫英雄們，也要讓桃園市成為綠色智慧城市。」
北北桃皆祭出電動機車振興加碼補助方案 $8,000 元 快把握年度購車最佳時機
自 10 月起，桃園市率先祭出配合振興卷的購買電動機車加碼優惠，桃園市今日宣布再加碼！自即日起至 12/31，桃園市民只要使用「電動機車 Easy 購方案」，除了能獲得高達 8,000 元的振興加碼補助金，再加上桃園市政府以及中央政府的各項補助，放大桃園市民汰舊換新購買電動機車購車金最高 $32,000 元。
隨著北北桃皆提出電動機車加碼補助方案，即日起至 12/31「Gogoro Super Sale 超級購車季 」搭配政府補助與振興加碼，購買 Gogoro 電動機車加碼電池資費折抵優惠，專案最高可折抵 $35,600 元3，詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2021-nov-supersale/