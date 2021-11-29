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癲癇因體質、腦部所致 現今可獲得良好控制臺北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師王毓禎表示，癲癇是因為體質或腦部疾病，造成慢性且長期的腦細胞會不正常的放電，繼而導致出現各種不同的症狀。癲癇在台灣的盛行率約6/1,000，且常有被誤解及汙名化（如羊癲、豬顛等稱呼）。在現今的醫療下，大部分的癲癇患者都可以得到良好的控制，過著正常的生活。
新冠疫苗利大於弊 適當使用退燒藥防誘發COVID-19爆發至今已兩年了，對人類造成極大的影響，綜合目前醫學的證據，台灣癲癇醫學會及國際抗癲癇聯盟都發出聲明:，對於癲癇患者而言，注射COVID-19疫苗利大於弊，應施打疫苗，另就疫苗廠牌而言，並無明顯差別，若擔心施打後發燒誘發癲癇，可適當使用退燒藥物。
COVID-19與癲癇關聯 破解5大迷思一、得到COVID-19會誘發新的癲癇嗎？答案是：有可能。
因為病毒可以侵犯到腦部或是引起免疫反應，繼而引發腦炎或離子不平衡等而誘發癲癇。2020年中國大陸有兩篇報告，共計518個COVID-19病人中，共有3人有癲癇發作，其中1人為情緒性的假癲癇；2021年1篇統合性研究，綜合38篇文獻，共68,361個病人中有286人發生癲癇（約7/1,000）。
二、COVID-19會惡化原本的癲癇控制嗎？答案是：有可能。
除了產生腦炎、中風、腦靜脈栓塞等罕見併發症外，生活型態改變、焦慮、失眠、無法取得癲癇控制藥物或原本藥物和肺炎治療藥物產生交互作用等因素都可能惡化原本的癲癇控制。2021一篇在伊朗的研究表示，82個本來就有癲癇的患者，在得到COVID-19後，有14人癲癇發作。
三、癲癇患者得到COVID-19後，重症的機會或預後會比一般人差嗎？目前的答案是：不會。
依據2021一篇在伊朗的研究表示，共37,968個因COVID-19住院的病人中，有或無癲癇的病人預後及重症率無明顯差別。
四、COVID-19疫苗會誘發新的癲癇或惡化癲癇控制嗎？目前的答案是：不會。
就目前為止，疫苗誘發新的癲癇或惡化癲癇控制，都只有零星的案例報告；有些是因為發生了中風、發燒或腦靜脈栓塞而引起的。依據2021發表的一篇文獻回顧研究，作者們共探討了11種疫苗，包括台灣有施打的BNT、Moderna、AZ及J&J（不包含高端疫苗），在B、M、A、J四種疫苗都有超過3萬人以上的第三期人體研究，但是皆無疫苗誘發或惡化癲癇的報告。
五、那一個疫苗對癲癇患者最好？目前的答案是：B、M、A、J四種疫苗無明顯差別。
目前各家疫苗都有零星的癲癇個案報告。但是，大規模的人體研究報告：BNT（2020；37,706人），Moderna（2021；30,351人），AZ（2021；23,848人），J&J（2021；43,783人）皆顯示無誘發或惡化癲癇控制。
資料來源：健康醫療網 打新冠疫苗會誘發癲癇？ 專家破解5 大迷思
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