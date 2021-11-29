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採用 MEB 模組平台　上汽大眾奧迪 Audi Q5 E-Tron 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-29 17:55:40

隨著電動車市場蓬勃發展，近年各大車展上電動化的作品也越來越豐富，也可以看出各大車廠正努力朝向轉型之路邁進。而在今年廣州車展上，Audi 與上汽奧迪共同發表了以 MEB 模組化平台打造的純電動休旅車 Q5 e-tron，成為 A7L 之後第二款專門為中國大陸市場開發的車型。

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據了解，Q5 e-tron 採用與 ID.6 X 相同的 MEB 模組化平台打造，該平台是為 VAG 集團專為電動車而打造的底盤，底盤中央為電池組，前後軸中央可配置獨立馬達與驅動系統，並不需要額外考量傳統引擎縱向或者橫向的配置，也沒有傳統的縱向傳動軸，進而提高車輛的空間使用率。因此短前後懸、四輪接近四角的設計與採用 MLB Evo 平台打造的 e-tron 有鮮明的區隔。

在車身尺碼與懸吊型式方面，Q5 e-tron 與 ID.6 X 都有異曲同工之妙處，無論是軸距、下支臂與底盤材質幾乎如出一轍，甚至打開前蓋艙，內部的排列組合與格局也幾乎相同，就連撐桿也採傳統的手動控制，並未因為是豪華品牌而升級採用液壓頂桿的配置。

按照規劃，Q5 e-tron 同樣提供後驅單顆馬達或者四驅雙顆馬達的配置，其中四驅版本最大輸出為 302hp / 460Nm，根據 CLTC 測試規範純電續航力約有 560 公里的表現。

以同樣的平台架構所打造的 Q5 e-tron 不難看出是利用集團資源所推出的產品，雖然與 ID.6 X 大量共用組件，但相同的菜如何炒出不同的口味，想必考驗的就是車廠的調校功力，當然這點勢必要體驗比較後才能知道了。

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