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新台幣 1,688 萬元起　Ferrari 296 GTB 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-29 17:55:40



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Ferrari 總代理臺灣蒙地拿今日 11/24 上午選在台北旗艦展示中心舉辦 Ferrari 296 GTB 媒體預賞會，宣布此車正式在台上市，基本售價為新台幣 1,655 萬元起，加上國內市場標準配備新台幣 33 萬元後，其建議售價為新台幣 1,688 萬元起，選配 Assetto Fiorano 賽車套件需加價新台幣 200 萬元起。

臺灣蒙地拿宋牧樺 (Fabrice de Murat) 總經理 (右) 與臺灣蒙地拿劉冠甫 Ferrari 品牌總經理 (左) 一同為 296 GTB 媒體預賞會站台。
296 GTB 於今年 6 月發表，為 Ferrari 旗下雙座後中置 V6 引擎配置之 Berlinetta 車型的最新作品，外觀由 Ferrari 設計中心操刀，前擋風玻璃藉由黑色 A 柱設計而有向車側延伸的視覺效果，車頭配置大面積的進氣口，頭燈為流線型淚滴狀，車門把手採用隱藏式設計，後葉子板設有通風口，座艙後方採用 Kamm tail 設計，重現經典的垂直後擋風玻璃造型，尾部配置與保險桿融合的主動式後擾流板，LED 尾燈與黑色線條結合，排氣管採用中置設計，保險桿下方設有大型擴散器。

內裝方面，296 GTB 採用全數位化座艙，將液晶顯示幕嵌入於儀錶台中，兩側配置電容式觸控按鍵整合多項行車功能，而乘客側也配置了顯示螢幕，座椅加入凹槽設計來呼應儀錶台的線條，線傳排檔撥桿造型致敬過去的狗腿式排檔設計，門板中央的圓形浮雕部分呈現菱形勺狀，揚聲器捨棄金屬材質改為與中控台同色的熱塑外殼。

動力配置方面，296 GTB 採用 F163 系列之夾角 120 度的 2,992cc V6 汽油引擎，渦輪增壓安裝於 V 型結構內，搭配後置電動馬達、7.45kWh 的電池模組、8 速雙離合器變速箱及 TMA 交替管理執行器，構成插電式油電複合系統，於 8,000rpm 時可輸出 830cv (約 818hp)  最大綜效馬力，於 6,250rpm 時可輸出 740Nm 峰值扭力，也具備 MGU-K 動能回收系統可提供 315Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 2.9 秒完成，0-200km/h 加速則需 7.3 秒，極速達到 330km/h，純電狀態極速為 135km/h，續航里程為 25 公里。

底盤方面，296 GTB 擁有 6w-CDS (6-way Chassis Dynamic Sensor) 六向底盤動態感測器、ABS evo 牽引力控制和分配系統、eTC 電子牽引力控制系統、eManettino 動力輸出選擇按鍵、線控煞車系統、空氣導流卡鉗、eDiff 電子差速器、FDE 2.0 動態強化系統、SCM-Frs 磁流變懸吊系統及電子助力轉向系統，前後輪配胎規格分別是 245/35ZR20 及 305/35ZR20，車身配重為前 40.5% 後 59.5%，前後煞車碟盤尺寸分別是  398x223x38 及 360x233x32 (mm)，自 200km/h 煞停需 107 公尺，相較於 F8 Tributo 縮短 8.8%，煞車穩定性則提升約 24%。

近年來受到環保法規的影響，傳統跑車品牌也導入電能化動力來因應，即便引擎汽缸數與排氣量較以往的車款有所降低，然而在多重賽道科技的導入下，卻提供不遜於過去甚至更強悍的性能表現，後續的發展值得期待。

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