新台幣 1,688 萬元起　Ferrari 296 GTB 正式在台上市

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臺灣蒙地拿宋牧樺 (Fabrice de Murat) 總經理 (右) 與臺灣蒙地拿劉冠甫 Ferrari 品牌總經理 (左) 一同為 296 GTB 媒體預賞會站台。296 GTB 於今年 6 月發表，為 Ferrari 旗下雙座後中置 V6 引擎配置之 Berlinetta 車型的最新作品，外觀由 Ferrari 設計中心操刀，前擋風玻璃藉由黑色 A 柱設計而有向車側延伸的視覺效果，車頭配置大面積的進氣口，頭燈為流線型淚滴狀，車門把手採用隱藏式設計，後葉子板設有通風口，座艙後方採用 Kamm tail 設計，重現經典的垂直後擋風玻璃造型，尾部配置與保險桿融合的主動式後擾流板，LED 尾燈與黑色線條結合，排氣管採用中置設計，保險桿下方設有大型擴散器。
內裝方面，296 GTB 採用全數位化座艙，將液晶顯示幕嵌入於儀錶台中，兩側配置電容式觸控按鍵整合多項行車功能，而乘客側也配置了顯示螢幕，座椅加入凹槽設計來呼應儀錶台的線條，線傳排檔撥桿造型致敬過去的狗腿式排檔設計，門板中央的圓形浮雕部分呈現菱形勺狀，揚聲器捨棄金屬材質改為與中控台同色的熱塑外殼。
動力配置方面，296 GTB 採用 F163 系列之夾角 120 度的 2,992cc V6 汽油引擎，渦輪增壓安裝於 V 型結構內，搭配後置電動馬達、7.45kWh 的電池模組、8 速雙離合器變速箱及 TMA 交替管理執行器，構成插電式油電複合系統，於 8,000rpm 時可輸出 830cv (約 818hp) 最大綜效馬力，於 6,250rpm 時可輸出 740Nm 峰值扭力，也具備 MGU-K 動能回收系統可提供 315Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 2.9 秒完成，0-200km/h 加速則需 7.3 秒，極速達到 330km/h，純電狀態極速為 135km/h，續航里程為 25 公里。
底盤方面，296 GTB 擁有 6w-CDS (6-way Chassis Dynamic Sensor) 六向底盤動態感測器、ABS evo 牽引力控制和分配系統、eTC 電子牽引力控制系統、eManettino 動力輸出選擇按鍵、線控煞車系統、空氣導流卡鉗、eDiff 電子差速器、FDE 2.0 動態強化系統、SCM-Frs 磁流變懸吊系統及電子助力轉向系統，前後輪配胎規格分別是 245/35ZR20 及 305/35ZR20，車身配重為前 40.5% 後 59.5%，前後煞車碟盤尺寸分別是 398x223x38 及 360x233x32 (mm)，自 200km/h 煞停需 107 公尺，相較於 F8 Tributo 縮短 8.8%，煞車穩定性則提升約 24%。
近年來受到環保法規的影響，傳統跑車品牌也導入電能化動力來因應，即便引擎汽缸數與排氣量較以往的車款有所降低，然而在多重賽道科技的導入下，卻提供不遜於過去甚至更強悍的性能表現，後續的發展值得期待。