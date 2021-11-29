預售 91.8 萬元起　全新小改款 Volkswagen Polo 230 TSI Style 登場

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現行販售的第六代 Volkswagen Polo 首次於 2017 年登場，原廠在今年 4 月推出小改款車型，主要在於外觀上的細部變動以及內裝細節的更新，讓整體的配備表現能夠追上時代潮流。而在這次的小改款車型上，原廠也重新定義車系的編成名稱，過往 Trendline、Comfortline 和 Highline 的命名原則已由白化的名詞取代。
在外觀方面，本次台灣福斯選擇引進的 Polo 230 TSI Style 高階車型，外觀採用全新保險桿和下氣壩設計，搭配 17 吋 Tortosa 鋁圈，車主可選擇全新車色金屬星辰紫和金屬冷燻灰。在車頭部分，IQ.LIGHT 智慧燈組與新世代家族設計的連貫式 LED 定位燈為全新亮點，同時 LED Matrix 矩陣式頭燈，具備 DLA 動態頭燈自動切換功能，可根據環境提供不同行車模式和照明輔助，車尾則有 LED 高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈，大幅提升視覺質感。
內裝部分，擁有 10.25 吋全邏輯數位化儀表、三幅式真皮多功能方向盤和換檔撥片、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)、App-Connect 多媒體手機鏡射 (含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay)，同時新增手機無線充電裝置以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調。在座椅部分，230TSI Style 配有 ArtVelours 類麂皮座椅，椅面質感較傳統型座椅更加細緻。
安全配備表現上，此次小改款 Polo 搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統 (含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統、車側盲點警示系統、RTA 後車橫向車流警示系統 (含煞車輔助系統)、主動乘員防護與 Park Assist 自動停車輔助系統等，並新增 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統，提供駕駛直覺便利的巡航操作。
在動力方面，Polo 230 TSI Style 搭載 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓引擎，擁有 110ps 最大馬力和 20.4kgm 最大扭力，搭配七速 DSG 雙離合器自手排，經濟部能源局油耗測試達 19.0km/L。在受到原物料價格以及科技配備升級等因素，全新小改款 Volkswagen Polo 預售價格雖然較過往上漲 2 萬，但卻新增了多項新科技的配備，不過同時價格也直逼 Golf 入門等級，如何說服消費者，就得考驗車廠的智慧了。