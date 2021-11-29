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新台幣 240 萬元起　BMW 4 Series Gran Coupé (G26) 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-29 17:55:40



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BMW 總代理汎德繼今年 8/5 正式展開全新第二代 (G26) 4 Series Gran Coupé 預售活動後，今日 11/24 選在松山文創園區舉行發表會宣布上市，引進編成與建議售價分別是 420i M Sport (新台幣 240 萬元起) 及 430i M Sport (新台幣 289 萬元起)，與預售時的價格相同。

外觀方面，第二代 4 Series Gran Coupé 保留斜背四門 Coupé 線條，也採用家族設計，車頭配置大面積雙腎型水箱護罩搭配 LED 頭燈，鋁合金材質引擎蓋線條的與水箱罩連貫，車側葉子板亦採用鋁合金製作，配置黑色高光澤 Air Breather 導流氣孔，輔以平整化車門把手，全車搭配 M Sport 風格套件，430i M Sport 升級電動玻璃天窗、19 吋 Y 幅式輪圈及 M 跑車化懸吊系統。

內裝方面，第二代 4 Series Gran Coupé 採用正 5 人座設定，座艙採用 Sensatec 透氣皮質製作，配備 BMW 全數位虛擬座艙、BMW 手機數位鑰匙、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統、及 360 度環景輔助攝影，全車系標準行李廂容積為 470 公升，透過後座椅背 40/20/40 分離傾倒之下可提升至 1,290 公升。

動力配置方面，引進國內的第二代 4 Series Gran Coupé 均採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配運動化 8 速 Steptronic 手自排變速箱，其中 420i 可輸出 184hp 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.9 秒完成，平均油耗為 14.8km/L；430i 則可輸出 245hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.2 秒完成，平均油耗為 14.0km/L。

4 Series Gran Coupé 於 2014 年 5 月問世，成為該廠繼 6 Series 後的第二款 Gran Coupé 車型，構成標準 3 Series 之外更為豐富的同尺碼豪華轎跑車選項，也與 Audi A5 Sportback 競爭，歷經約莫 7 年的發展，於今年 6 月正式推出第二世代，對於喜愛斜背四門 Coupé 車款的族群來說，又有新的選擇。

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