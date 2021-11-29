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睽違十年迎來大改款　全球戰略皮卡 New Ford Ranger 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-29 17:55:40

經歷多次預告之後，Ford 如期正式公開全新大改款 Ranger 的面紗，換上全新的家族化特徵，並且新增許多科技新配備。原廠規劃在全球 180 多個國家/市場販售，預計先行於澳洲市場推出，隨後將在北美、歐洲、南美及東南亞市場販售。

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Ford Ranger
Ford Ranger
首先在外觀方面，全新 Ford Ranger 車頭換上與稍早發表的 Maverick 家族化造型，車頭水箱護罩尺碼進一步放大，中央有一道橫幅飾條貫穿其中，頭燈在頂規車型方面加入全新的矩陣式 LED 頭燈與 C 字形的 LED 日行燈，增強 Ford 皮卡車型的特徵。在車側方面，新款 Ranger 軸距增長 50mm，並維持過往雙廂或者一廂半的車體結構，車尾則導入 8 字形的 LED 尾燈組，同時加入立體設計來增強辨識度。而在貨斗方面，原廠工程師表示底部換上耐用度更優異的材質，兩側加入導軌設計，可透過檔板來固定貨物。

Ford Ranger
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Ford Ranger
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Ford Ranger
Ford Ranger
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Ford Ranger
Ford Ranger
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座艙方面，中控台經過大幅度修正，中央導入了直立式的 SYNC 4 10.1 吋或者 12 吋多媒體觸控螢幕，並配備全數位儀表板來跟上世代趨勢。中央鞍座的部分可以看到全新設計的駕駛模式旋鈕，以及電子排擋桿、電子手剎車，不過弔詭的是，手動換檔功能依舊位於排檔頭側邊，而非普遍使用的換檔撥片設計。

Ford Ranger
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Ford Ranger
Ford Ranger
Ford Ranger
動力系統部分原廠未公布，但表示舊款的 2.5 升直列五缸柴油引擎將由全新的 3.0 升 V6 柴油渦輪引擎取代，並且將根據市場需求不同配置 2.0 升四缸柴油渦輪引擎，提供單渦輪或者雙渦輪的輸出，並搭配 6 速手排、6 速自排或者 10 速自排的選項。

新一代 Ranger 是 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，預計在南非 Tshwane Automotive Special Economic Zone (TASEZ) 特區的 Silverton 組裝廠生產，而東南亞規格也預計由泰國工廠生產。

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