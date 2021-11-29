全新發財車生力軍　Toyota Town Ace 預售 50.9 萬元起正式在台亮相

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和泰汽車正式宣布全新小型商用車 Town Ace 正式在台亮相，提供鐵床手排、木床手排、木床自排、木床自排 TSS 等四種車型等級以滿足不同需求。Toyota Town Ace 為和泰汽車與 Toyota 原廠瞄準每年擁有上萬輛銷量的輕型商用車市場，共同規劃以國產化方式所推出的小型商用車種，主要對手自然瞄準了 DFSK 穩發車系、CMC Veryca、Suzuki Carry 等主要競爭對手，未來將交由國瑞汽車觀音廠負責製造生產。
在外觀方面，Toyota Town Ace 採用日系風格的簡約設計，提供天鑽藍、雪貂白、極光銀等三種外觀車色。配備部分搭載 14 吋高強度鋼圈，全車系標配 LED 頭/尾燈，同時車頭下方也對應法規追加安裝 LED 日行燈，至於霧燈則採用售後的方式提供給消費者。在車身尺碼方面，Toyota Town Ace 手排鐵床車型全長 4,275mm、全寬 1,675mm、全高 1,920mm，木床車型全長為 4,310mm、全寬 1,705mm、全高 1,920mm，軸距均為 2,650mm。
全車系標準搭載 LED 遠近燈。
車頭底部對應法規加裝 LED 日行燈。
14 吋鋼圈為輕型商用車常見的配置。貨斗載重表現方面，Toyota Town Ace 全車設定總重為 2,100kg，手排鐵床載重為 960kg、手排木床為 930kg，自排木床則是 920kg 的表現。不過因應客戶多元的需求，購車時車主也能直接選擇車主改裝選項，包含防鏽貨斗、帆布蓬架、護欄、貨箱、升降尾門等，均可以依照需求客製尺寸或者配件，而改裝項目也都將委由和泰車體來負責安裝製造。
木床車型貨斗底部採用實木設計，長寬分別是 2,445mm 與 1,585mm。
因應客戶多元的需求，Twon Ace 提供車主改裝選項，包含防鏽貨斗、帆布蓬架、護欄、貨箱、升降尾門等，均可以依照需求客製尺寸或者配件。打開車門進入到內裝，可以看到中控台採連通式設計，提供優異的腿部空間，椅墊也可前後滑移進而提升駕駛舒適性，整體鋪陳與日規相似，質感呈現也與主要競爭對手相去不遠。配備方面儀錶板右側具備行車資訊幕，並搭載冷暖空調、電動窗(駕駛座 One-touch)、藍芽音響主機與車內一鍵開啟油箱蓋功能。此外，全車系標配雙 SRS 氣囊，頂規更搭載原廠 TSS 主動式安全防護系統，包含具備行人/自行車偵測的 PCS、LDA 車道偏移警示、AHB 自動遠光燈切換、踏板誤踩抑制系統與前車駛離提醒，整體配備設定超越市場上現有小型商車框架。
儀錶板採用傳統類比指針搭配行車資訊幕的配置。
椅墊具備前後滑移機能。
駕駛座窗戶具備 One-Touch 機能。
方向盤左側具備 TSS 系統開關、TRC 循跡防滑開關、怠速熄火啟閉鍵與 PCS 系統開關等功能按鍵。
藍芽主機為標準配置。
兩張座椅中央的包包內部裝載補胎劑。動力表現上，Town Ace 搭載 1.5L 直列四汽缸引擎，提供最大馬力 98 ps 與最大扭力 13.7kg-m，至於耗能表現方面因還在認證當中，所以並未公布，而 Town Ace 初期僅有後輪驅動版本，至於四輪驅動與廂車則都還處於規劃當中。Town Ace 經過多年的規劃終於正式在台亮相，而相信以過去瑞獅、Innova 耐操好用的品質口碑之下，相信 Town Ace 很快就能夠在市場中佔得一席之地，未來市場上的競爭也更精采可期。