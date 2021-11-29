兼具傳統與未來　第二代 Kia Niro 亮相

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第一代 Kia Niro 最早於 2016 年亮相，發表之初就定位於迎合綠能趨勢所設計的油電專門車型，後續也在 2018 年發表純電 EV 版本。而第二代車型依舊維持環保節能的定位，外觀上延續了 2019 年首次在 Habaniro 概念車上展示的大膽設計元素，並以潔淨、時尚、前衛科技的風格體現了 Habaniro 的精神，車頭虎臉式家族特徵由一道細長的飾板點綴，宛如戴著墨鏡般的神秘與酷勁。獨特的直立車尾與 C 柱融為一體，而 C 柱也利用雙色設計來凸顯個性化風格。
在座艙方面，原廠表示新款 Niro 採用了大量的回收材質，車頂內襯採用再生壁紙製成，座椅採用 Bio PU 和桉樹葉天絲製成，門板上使用不含苯類物質的漆料，以盡量減少對環境的影響與浪費。設計上則採用海灣式的設計理念，兩側門板的扶手設計從兩側上揚至與中控台切齊，同時配備 Kia 新世代的雙幅式多功能方向盤、雙液晶螢幕、電子式換檔旋鈕等科技配備，並利用黑色飾板、環艙氣氛燈營造溫馨的氛圍。
動力方面尚未公布，但原廠表示新款 Niro 搭載了全新的 Greenzone 駕駛模式，當駛入住宅區或學校、醫院等區域行駛時，開啟該功能會自動將插電式混合動力車型轉換為全電動模式，而該模式還可辨識駕駛喜歡的地點，這些區域在導航當中也會顯示綠色區域。
隨著電動車蓬勃發展，第二代 Kia Niro 未完全轉型純電車款，同樣提供以內燃機為主的油電車型，以滿足仍喜愛引擎又想兼具節能的消費者。