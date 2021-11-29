新台幣 228.8 萬元起　Volkswagen Crafter 九人座客車正式在台上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次福斯商旅引進的 Crafter Window Van 分為中軸平頂與長軸高頂兩種車身形式，中軸平頂的車身長寬高為 5,986x2,040x2,355 (mm)，軸距為 3,640mm，長軸高頂的車身長寬高為 6,836x2,040x2,590 (mm)，軸距為 4,490mm。在外觀部分配備固定式後側窗、右側滑門及對開式尾門，配胎規格為 235/65R16C。
座艙方面，Crafter Window Van 導入「聰明變」無段式滑軌系統，可自由配置座椅，座椅內建三點式安全帶與扶手，中軸平頂的後艙長寬高為 3,201x1,832x1,726 (mm)，長軸高頂的後艙長寬高則為 4,051x1,832x1,961 (mm)，原廠表示長軸高頂車型可讓身高 190 公分的乘客站立其中。
動力配置方面，Crafter Window Van 均採用排氣量 1,968cc 的直列 4 缸 TDI 渦輪增壓柴油引擎搭配 8 速 Tiptronic 手自排變速箱及前輪驅動，中軸平頂車型於 3,500~3,600rpm 間可輸出 140ps 最大馬力，於 1,600~2,250rpm 間可輸出 34.7kg-m 峰值扭力，極速為 157km/L，平均油耗為14.1km/L；長軸高頂車型於 3,600rpm 時可輸出 177ps 最大馬力，於 1,500~2,000rpm 間可輸出 41.8kg-m 峰值扭力，極速為 165km/L，平均油耗為 13.3km/L。
Crafter Window Van 中軸平頂的最小迴轉半徑為 6.8 公尺，長軸高頂則為 8.1 公尺，全車系在安全輔助方面配置 PDC 前後停車導引系統 (聲音警示) 、Crosswind Assist 側風穩定輔助系統、ESP 電子行車穩定、ABS 防鎖死煞車、EBD 電子煞車力道分配、EDL 電子防滑差速器、ASR 加速循跡控制、TCL 循跡防滑控制、HSA斜 坡起步輔助、駕駛疲勞警示及 MCB 二次碰撞預煞系統等等。
新世代 Crafter 在國內市場最早於 2019 年商業車博覽會中亮相，初期引進 Crafter Van 貨車版本，經過約莫 2 年的等待，Crafter Window Van 9 人座客車版本總算上市，帶給國內旅遊或運輸業者德系新車選項。