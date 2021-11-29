遇到新冠疫情，思覺失調就控不住？醫：長效針劑穩控新趨勢！

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今健康／陳宇恩
前陣子受新冠肺炎疫情侵擾，許多思覺失調症患者擔心增加染疫風險，未能按時回診。台中就有一位發病不到三年的思覺失調症女子，對於回診感到麻煩，又擔心染疫，雙重壓力下，自行延後回診時間，隨後甚至完全消失，直到半年後思覺失調症再度發作，工作被迫中斷，才再度踏入診間接受治療。幸好，經過一段時間的治療，病友生活已恢復常軌。
大腦失火了！思覺失調治療把握黃金5年
思覺失調症是一種大腦神經傳導物質異常的疾病，男性好發於15至20歲，女性好發於20-40歲，患者容易出現幻聽、妄想、焦慮、混亂性言語與行為。中山醫學大學附設醫院身心科醫師廖尹鐸表示，思覺失調症就像是大腦著火了，如果在火苗零星發作時趕緊控制病原，大腦的整體功能可做不錯的保存；反之，如果發病後完全沒有進行治療，火勢擴大甚至一發不可收拾，五年、十年之後，大腦功能退化嚴重，這個時候藥物介入的效果相對有限。目前臨床建議思覺失調症病友的治療要趁早，把握初次發病後的黃金5年，持續治療且維持體內藥效穩定，有助避免病情復發。
思覺失調非絕症 長效針劑助穩定控制疾病
思覺失調症會好嗎？廖尹鐸醫師表示：「思覺失調症是有機會被『調整』回來的！」100多年前，思覺失調症確實無藥可救，然而，隨著藥物進展，目前病友已經可以在用藥穩定的情況下回歸正常生活。特別是，近年思覺失調症藥物已進展至第二代，減少了第一代常見的僵硬、流口水、思考變遲鈍等副作用，不但病友用藥順從性提高，研究也發現對於病友的整體功能及認知功能，有不錯的幫助。
國內研究顯示，思覺失調症病友在長期且規律的治療下，約莫半年可達到病況穩定，且在1年半後返回學校或職場，然而，另有研究發現，思覺失調症病友的用藥順從性較差，平時就有超過半數的病友會在用藥1年後自行停藥，今年受到新冠肺炎疫情的干擾，規律用藥情況更差。
廖尹鐸醫師表示，思覺失調症藥物有口服和針劑兩種，其中長效針劑從兩周到三個月一針的都有。台灣生物精神醫學會暨神經精神藥理學學會(TSBPN)專家共識建議，病友初次發病使用長效針劑，可以避免病友忘記服藥或每天猶豫要不要吃藥的疑慮，醫師也可以根據患者用藥順從性給予不同針劑用藥建議，病友只要固定時間打針，體內的有效濃度保持穩定，就能使病情控制在良好的狀態。
思覺失調不可怕 提升病識感是關鍵
社會輿論常有偏見，認為思覺失調症病友是社會的隱形炸彈，經常莫名傷害別人，因此心生畏懼。廖尹鐸醫師強調，思覺失調症病友若能提升病識感，透過及早且穩定的治療，大多數不會有攻擊行為。醫師也呼籲民眾多關心生活周遭親友，若發現出現與空氣對話，或有一些不合乎邏輯的妄想內容時，應鼓勵其就醫檢查與評估，避免錯失黃金治療期。