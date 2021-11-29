獨立、單身也要留意心理健康！醫教６招防「獨活症候群」！

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不過凡事一體兩面，雖然跳脫原本社會的框架、過自己的生活是好事，但獨自一人過久了也是可能會影響到心理健康。楊聰才身心診所院長楊聰財醫師提醒，單身族、獨活族再獨立也得留意身心健康，如有發現異狀，應盡早檢查。
再獨立也要留意心理健康，別讓「獨活症候群」找上門！
楊聰財醫師指出，即便是再怎麼獨立的人，生活中難免還是會需要有人陪伴、認同、傾聽，若始終獨自一個人，再大的好事都沒有人分享，再小的壞事也沒有人宣洩，事情變得全部都堆在心裡，久了自然也容易感到苦悶，甚至出現「獨活症候群」。獨活症候群並非一種正式疾病，卻是獨立者需要正視的問題。當事人往往可能沒發現、不自覺、甚至不願意面對，認為自己沒有過不了的關卡，但實際上，可能已開始出現情緒障礙、感到徬徨、無望、憂鬱、焦慮、孤單、甚至失眠或多夢、做惡夢等。有時也可能不只影響到情緒，當事人也可能出現社交障礙、認知改變等情況。
經常憂鬱、無望是憂鬱症？任一項超過兩周早檢查！
楊聰財醫師提醒，若出現每天或數日常處於憂鬱狀態、對周遭人事物的興趣逐漸減退、體重或食慾出現明顯變化、失眠或睡眠過多、精神狀況停滯或激昂、生活沒有活力或感到疲倦、自我否定並認為沒有價值、思考和專注力或判斷能力減退、出現自殺的想法等，不論是何種情況，超過兩周就建議盡早檢查，其可能為憂鬱症找上門，尤其是符合五項條件或以上者，憂鬱症或重度憂鬱症的可能性更高。
別因太獨立讓心理生病，醫教６招防獨活症候群！
獨立、單身和與人交往，這兩種情況看似完全相反，但實則可以同時存在。楊聰財醫師表示，不論自己一個人的原因為何，又或者是否是自己願意與否，都可以在生活中再多增加些色彩。例如除了可以養寵物作陪伴、聊天，也以可在以安全考量為前提之下，透過網路參與不同的社群，並且在職場或校園等生活場合中多參與不同的課程、社團、活動等，讓自己在獨立之外，也可以建立良好的人際關係。
不喜好社交者，也可以用「潛水」的方式，淡淡的在人群之中與他人互動，不避免強自己，但可以試著在生活中慢慢的增加一點不同的佐料。如此在獨立的同時，不論是好事或壞事，也都可以有將心裡的想法分享出去的機會，避免過多的思緒自行背負或沒人分享。且或許在此之中可以發現，自己除了獨立以外也可以有其他的發展面向。
另外，也可以多元培養興趣，除了有助分散負面情緒，同樣興趣者也有機會聚集在一起，便有共同的話題可以分享，甚至更進一步的交流。
除了從社交及生活改變，也可以透過日常飲食習慣改善，例如以白肉、魚肉、蔬果、堅果、橄欖油為主的地中海飲食、或是三蔬五果的飲食方式，以及牛奶、香蕉等食材。平時也可以透過有氧運動讓身體分泌血清素、腦內啡、多巴胺等。這些飲食、生活型態都是有助於改善憂鬱、憂鬱症的方式，也對身體健康相當有幫助。