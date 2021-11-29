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轉型小型 SUV　全新改款 Suzuki SX4 S-Cross 歐洲亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-29 17:55:40

Suzuki 稍早發表了全新改款歐規 SX4 S-Cross，也就是國內消費者熟悉的 SX4 歐規版本，預計將同樣由 Suzuki 匈牙利子公司 Magyar Suzuki Corporation 製造，將在 2021 年開始在歐洲銷售，隨後將出口到拉丁美洲、大洋洲和亞洲等市場。

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SX4 S-Cross 最早於 2013 年以跨界的風格定位深受歐洲消費者喜愛，本次大規模改款的全新車型以大膽、精緻、多功能三個概念重新設計，車頭加入黑色鋼琴烤漆格柵，全新的 LED 頭燈內部加入三個 LED 定位燈，同時將燈組、引擎蓋位置拉高，強化 SUV 的風格。

車側方面則與現行款差異並不大，並取消了車門上的黑色防刮材質，輪拱採用加入方形設計提升跨界運動感受。車尾部分與車頭一樣，尾燈與保險桿線條均上移，同時加入防刮材質與護板設計，大幅度增強休旅氣息。

內裝部分，相較於外觀變動就顯得比較小，不過中控台仍針對消費者的使用習慣進行強化，除了儀錶板換上新界面之外，出風口位置也向下移動，並且於正中央加入獨立 9 吋多媒體觸控螢幕，同樣支援 Apple CarPlay 和 Android Auto。安全配備方面搭載主動式緊急剎車、交通號誌辨識、車道偏離警示和全速域主動式巡航控制等駕駛輔助功能，並新增停車輔助、360 度環景和後方交通警示等。

動力表現上，同樣搭載含 48V 輕油電技術的 1.4L DITC 渦輪增壓汽油引擎，搭配 ALLGRIP SELECT 四輪驅動系統，最大馬力為 130hp (95kw) / 5,500rpm (電動馬達：14hp)、最大扭力 235Nm / 2,000-3,000rpm (電動馬達：50Nm)。

Suzuki 過去在經營跨界風格車款已經有相當成熟的經驗，而 SX4 可說是 Crossover 車款的始祖之一。此次改款後官方也直接強調 SUV 的風格定位，整體上似乎更朝向同門的 Vitara 看齊，如何劃分兩者市場定位的不同，恐怕還要由原廠來說服消費者了。

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