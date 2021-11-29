品牌在當地的第二款七人座休旅　2022 DFSK Glory 560 正式於泰國上市

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泰國市場的 2022 年式 Glory 560 是由 DFSK 印尼合資夥伴 PT Sokonindo Automobile 負責生產，其車身尺碼長寬高分別是 4,515x1,815x1,735 (mm)，軸距則為 2,690mm，在外觀部分配置投射式大燈、LED 日行燈及 215/60R17 胎圈組。
內裝方面，2022 年式 Glory 560 採用 2+3+2 的七人座設計，駕駛座椅可進行 6 向調整，副駕駛座椅則可進行 4 向調整，儀錶板採用雙環指針式設計，搭配中央的單色行車資訊幕，中控台上方配置懸浮式 8 吋多媒體觸控主機，也搭載 2 具 SRS 輔助氣囊、倒車顯影、ESP 電子動態穩定系統、斜坡起步輔助系統等。
動力配置方面，2022 年式 Glory 560 採用代號 SFG15T 的 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,600rpm 時可輸出 150 匹最大馬力，於 1,800~4,000rpm 間可輸出 220Nm 峰值扭力，搭配 CVT 無段變速系統及前輪驅動。
國內市場方面，目前 DFSK 總代理合同興販售的車款均為商用車，分別是雙廂大穩發 S2.5t、一廂金穩發 S2.5t 及一廂半穩發共 3 款，至於乘用車則並未導入。